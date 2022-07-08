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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 15:55

Srebrenitsalı soykırım kurbanları dualarla uğurlandı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 50 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan gözyaşlarıyla uğurlandı.

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