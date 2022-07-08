Srebrenitsalı soykırım kurbanları dualarla uğurlandı

Sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoyla cenazeler, Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçerek 11 Temmuz'da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi cenazeleri taşıyan konvoy önce Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve Saraybosnalılar, cenazeleri taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu olayın unutulması tekrar yaşanması riskini doğurur. Hem kurbanlar hem de kendimiz için yaşananları unutmayacak, hep hatırlayacak ve kurbanlara saygı duyacağız." dedi.

Konvoy, Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre durdu.

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye ulaşacak cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

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Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verilecek.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alıyor.