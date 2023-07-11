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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 16:52

Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda katledilen 30 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

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