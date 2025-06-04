Soykırımcı İsrail Gazze'yi harabeye çevirdi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentlerden çekilmesinin ardından bazı Filistinliler bölgeye dönmeye başladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607'ye yaralıların sayısının da 125 bin 341'e yükseldiği bildirildi.