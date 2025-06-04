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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2025 Çarşamba 14:37 |

Soykırımcı İsrail Gazze'yi harabeye çevirdi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesiyle bazı Filistinliler bölgeye döndü.

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