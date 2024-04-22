Slovakya'nın en büyük buz mağarası eriyor

2000 yılından beri Aggtelek Karst Mağaraları ve Slovakya karstik alanının bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Slovakya'nın en büyük buz mağarası "Dobsina" iklim değişikliğiyle mücadele ediyor.
Bulunduğu kasaba ile aynı adı taşıyan mağarada yer alan buzlar, iklim değişikliğine bağlı olarak erimeye devam ediyor.
Jeologlar, Kuzey Kutbu buzulları kadar hızlı bir şekilde mağaradaki buzların eriyip erimeyeceği noktasında çalışmalarını yürütürken, eriyen buzların meydana getirdiği suyun etkisini azaltmak için çalışan işçiler mağaranın farklı noktalarında hendekler kazıyor.
Hendekler için kırılan buzlar mağaranın girişine konularak içeriye giren sıcak havanın etkisi azaltılmaya çalışılıyor.