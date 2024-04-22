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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 15:48

Slovakya'nın en büyük buz mağarası eriyor

Slovakya'nın en büyük buz mağarası iklim değişikliğiyle mücadele ediyor

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