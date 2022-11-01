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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 13:34

Sıra dışı tabutlar! Cenaze törenleri için özel olarak hazırlanıyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da bazı cenazeler, ölen kişilerin hayatını veya hayatta isteyip de elde edemediği şeyleri temsil etmek için rengarenk sıra dışı nitelikte tabutlarla taşınıyor.

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