Sıra dışı tabutlar! Cenaze törenleri için özel olarak hazırlanıyor

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Gana'da kendilerini "fantezi" tabut tasarımcıları olarak niteleyen bir grup marangoz, kilise, gemi, araba, uçak ve balığın yanı sıra her türlü hayvanın tasvir edildiği sıra dışı tabutlar tasarlıyor.

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Ülkede, ölümün hayattan üstün olduğuna inanan bazı kabileler, ölümün sadece yas olmadığını, aynı zamanda "kutlama zamanı" olduğuna inanıyor.

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Ayrıca, ölülerin diğer tarafta mesleğine devam edeceğine inanan aileleri, tasarlanan ilginç tabutlarla "son yolculuğa" farklı anlamlar katıyor.

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İnanışa göre, tasarlanan birbirinden ilginç tabutlar, ölülerin, nereden geldiklerini ve geride ne bıraktıklarını hatırlamaları için hayattayken yaptıkları işi temsil ediyor ve hayatını kaybeden kişiler bu tabutlarla gömülüyor.

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"Ölen kişinin ailesinin istediği tabutu tasarlıyoruz"

Gana'nın Central Viyaletine bağlı Gomoa bölgesindeki bulunan "fantezi" tabut tasarımcısı Kwaku Hanson Agyare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sıra dışı tabut tasarımının ülkede ciddi bir iş olduğunu belirtti.

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Agyare, Gana'da genelde ölülerin kutlandığını ve gömülürken dünyada ne iş yaptıklarını temsilen veya hayattayken çok isteyip de elde edemediği şeylere göre tabutlarını tasarladıklarını söyledi.

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Tabutların fiyatlarının aciliyetine göre 200 ile 500 dolar arasında değiştiğini kaydeden Agyare, tasarımların zor olduğunu ve bir tabut hazırlamanın en az 3 hafta zaman aldığını ifade etti.

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Ölen kişinin ailesinin istediği tabutu tasarladıklarını anlatan Agyare, "Üzerinde çalıştığım bu tabutta, kilise binası tasarlıyorum. Merhumun çocukları bana gelip özel bir tabut istedi. Ben de ölenin bir din adamı olarak ölmeden önce yaptığı işe bakarak onlara İncil'i veya Hristiyanlığı tasvir eden bir kilise binası şeklinde tabut tavsiye ettim." dedi.

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"Tasarladığımız her tabuttun anlamı var"

Tasarladıkları her tabutun bir temsil ve anlamı olduğunu dile getiren Agyare, şunlar kaydetti:

"Kiliselerde kullanılan bir müzik aleti şeklinde tabut tasarladım. Bunu isteyen kişinin ailesi, annelerinin bir rahibe olduğunu ve kilisede bu müzik aletini kullandığını söylediler. Ölen annelerini yüceltmek için böyle bir şey istediler ve ben de onlar için bunu tasarladım."

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Agyare, uzak bölgelerdeki gıda ürünlerini, özellikle manyok ve diğer maddeleri çiftliklerden tüketicilere ulaştıran şoförü için de bir kamyonetin tasarladığını ifade etti.

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Farklı tabut tasarımlarının yabancıların da dikkatini çektiğini ifade eden Agyare, yabancıların, tasarımlarını kendi müzelerinde sergilemek için satın aldığını söyledi.

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