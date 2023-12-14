Simpsonlar'ın korkutan 2024 kehaneti! Güneş patlaması dünyayı karanlığa mı gömecek?

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100 yılda bir meydana gelen doğa olaylarından güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu söyleniyor. Teknolojinin neredeyse zirveye ulaşmak üzere olduğu bu modern çağda, beklenen elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirebilir.

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FELAKET BEKLENTİSİ 2025'TEN 2024'E ALINDI

Güneş patlamasının, 2025 yılında meydana geleceğine ilişkin yapılan açıklamalar 2024 yılı şeklinde güncelleme aldı. Bu durum da yakın tarihte dünyanın başına gelmesi olası olan bu felaket bazı ülkeleri pil, şarj, mum malzemelerinin stoğu gibi tedbir almaya yönlendirdi.

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SIMPSONLAR DİZİSİNDE GÜNEŞ PATLAMASI SONRASI OLASILIKLAR İŞLENDİ

Yeni felaketlerin fragmanı haline gelen Simpsonlar'ın yeni yıl sahnesi yine paniğe sebep oldu. 2020 yılından beri küresel bir korku politikası uygulanan dünyayı yeni yılda güneş fırtınası bekliyor.

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Bu durumun büyük elektrik kesintisine sebep olabileceğini konu alan Simpsonlar animasyon dizisinde, yaşanan felaketin ardından, alışagelmiş günlük yaşantının yerini ilkel yaşamın aldığı görülüyor.

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İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN VATANDAŞLARINA UYARI

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz halkını mum ve pille çalışan radyo stoklaması gerektiği konusunda uyardı.

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İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere'de vatandaşların ve işyeri sahiplerinin gelecekteki salgınlara, doğal afetlere ve siber saldırılara hazırlanmalarına katkı sağlaması hedefiyle ulusal bir "dayanıklılık akademisi" başlatıldı.

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GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

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6x1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

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Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler.

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Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

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Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.

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GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLABİLİR? Bazı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya'yı etkileyebilir.

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Endişe oluşturan durum hakkında NASA ve benzeri otorite kuruluşlardan henüz bir açıklama yapılmadı.



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Öte yandan Simpsonslar animasyon dizisinin senaryosunu kimin yazdığı merak ediliyor.

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