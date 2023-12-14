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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:45

Simpsonlar'ın korkutan 2024 kehaneti! Güneş patlaması dünyayı karanlığa mı gömecek?

2020 yılından bu yana yaşanan küresel felaketler artarak sürüyor. Pandemi, orman yangınları, sel, depremler, savaş gibi felaketlerden sonra araştırmacılar yeni yılda dünyanın karanlığa gömüleceğinin sinyallerini verdi.

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