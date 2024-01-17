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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 13:46

Simpsonlar'dan endişelendiren 2024 tahmini! İşte o korkutan olayın tüm detayları

Söyledikleri ve tahminleriyle tüm dünyayı kasıp kavuran Simpsonlar, 2024 yılı için korkutan bir tahminde bulunu. 100 yılda bir gerçekleşen olaya dikkat çeken Simpsonlar, felaket beklentisini 2025'ten 2024'e çekti. İşte o korkutan olayın tüm detayları...

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