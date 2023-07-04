Şimdiye kadar yapılmış en korkunç bubi tuzakları! Amerikan askerlerinin korkulu rüyası

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Punji kapanı Genellikle Amerikan üstlerine yakın yerlere kurulur çimen, yapra, toprak veya su altına gizleneek askerlerin ölümüne neden olan korkunç bir tuzaktı.

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Tuzağın büyüklüğü ayyakabıların boyutlarına göre dikkatlice hazırlanır ve içine koyulan sivri kazıklar dışkı ve leşe batırılarak kullanılırdı

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Kazıkların uçlarının dışkı ve leşlere batırılmasının sebebi ise tuzağa yakalanan askerlerin enfeksiyon kapıp ölümlerine sebep olak

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Bambu kapanı: Kırsal evlerin kapılarına monte edilir! Kapı açılır açılmaz etrafına sivri kazıklar çakılmış olan kütük hızla içeri giren askerin kafasına isabet ederdi

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bu tuzak genellikle ölümcül olan büyük yaralanmalara neden olurdu

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Bazende ormanın içinde büyük kütüklerle benzxer bir tuzak sitemi kurulurdu.

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Kırbaç tuzağı Bu tuazk için uzun bir bambu esnetilerek bir tel yardımı ile gergin bir çekilde otların arasına gizlenirdi. Ölümcül tuzağın aktifleşmesi için bu tele basılması yeterliydi

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Büyük Punji Punji tuzağının büyütülmüş hali. Bu tuzağa düşen askerler ölümcül yaralar alırdı. Tuzaktan kurtulsalar bile leş ve dışkı ile kaplı kazıların neden olduğu enfeksiyon nendeni ile acı çekerek can veriyorlardı

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Döner kapaklı punji Vietnamda kullanılan en korkunç tuzaklardan biri. 3 metre derinlikteki bu tuağa düşen asker dışarı çıkma ihtimali de olmadığı için orada hayatını kaybediyor. Üzerindeki kapak 180 derece dönebildiği için tuzağın yeniden kurulmayada ihtiyacı yoktu.

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Tuzak kovası

Toprağın içine gizlenen kovaya basan askeri feci bir son bekliyor. İçindeki kazıkların açısından dolayı kovayı bacaktan çıkarmak imkansız hale geliyor. Genellikle bu tuzağa yakalanan askerler birliklerine geri gönderiliyor. Olay yerinde bu kovayı çıkarmak mümkün değil

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Yan kapan tuzağı Kazık saplanmış iki tahta arasına yerleştirilen ince bambu çubuklarla sabitlenen bu tuzağa giren asker bir anda karnına saplanan kazıklarla feci bir şekilde can veriyor

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Yılan tahtası

Bu tuzak genellikle sığ sular ve bataklıklara kurulurdu. Bulunduğu yer nedeniyle görünmesi imaknsız olan bu tuzapa basan asker bir anda karın bölgesine aldığı darbe ile can verirdi

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Bambu mayınları Bambuların içine kurulan sistem sayesinde üzerine basan asker ateşlenen mermi le ölümcül bir yara alıyordu

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Ananas tuzağı Ağaç dalları üzerine asılan, patlayıcı ve mermilerle dolu olan bu tuzak Vietnam Savaşı sırasında en yaygın tuzaklardan biri

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Germe Zemine yakın yerlerde kullanılan bu tuzak fark edilmesi çok zor olduğu için yüzlerce askerin ölümüne neden oldu

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