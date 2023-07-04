Şimdiye kadar yapılmış en korkunç bubi tuzakları! Amerikan askerlerinin korkulu rüyası

Punji kapanı
Genellikle Amerikan üstlerine yakın yerlere kurulur çimen, yapra, toprak veya su altına gizleneek askerlerin ölümüne neden olan korkunç bir tuzaktı.
Tuzağın büyüklüğü ayyakabıların boyutlarına göre dikkatlice hazırlanır ve içine koyulan sivri kazıklar dışkı ve leşe batırılarak kullanılırdı
Kazıkların uçlarının dışkı ve leşlere batırılmasının sebebi ise tuzağa yakalanan askerlerin enfeksiyon kapıp ölümlerine sebep olak
Bambu kapanı: Kırsal evlerin kapılarına monte edilir! Kapı açılır açılmaz etrafına sivri kazıklar çakılmış olan kütük hızla içeri giren askerin kafasına isabet ederdi
Kırbaç tuzağı
Bu tuazk için uzun bir bambu esnetilerek bir tel yardımı ile gergin bir çekilde otların arasına gizlenirdi. Ölümcül tuzağın aktifleşmesi için bu tele basılması yeterliydi
Büyük Punji
Punji tuzağının büyütülmüş hali. Bu tuzağa düşen askerler ölümcül yaralar alırdı. Tuzaktan kurtulsalar bile leş ve dışkı ile kaplı kazıların neden olduğu enfeksiyon nendeni ile acı çekerek can veriyorlardı
Döner kapaklı punji
Vietnamda kullanılan en korkunç tuzaklardan biri. 3 metre derinlikteki bu tuağa düşen asker dışarı çıkma ihtimali de olmadığı için orada hayatını kaybediyor. Üzerindeki kapak 180 derece dönebildiği için tuzağın yeniden kurulmayada ihtiyacı yoktu.
Tuzak kovası
Toprağın içine gizlenen kovaya basan askeri feci bir son bekliyor. İçindeki kazıkların açısından dolayı kovayı bacaktan çıkarmak imkansız hale geliyor. Genellikle bu tuzağa yakalanan askerler birliklerine geri gönderiliyor. Olay yerinde bu kovayı çıkarmak mümkün değil
Yan kapan tuzağı
Kazık saplanmış iki tahta arasına yerleştirilen ince bambu çubuklarla sabitlenen bu tuzağa giren asker bir anda karnına saplanan kazıklarla feci bir şekilde can veriyor
Yılan tahtası
Bu tuzak genellikle sığ sular ve bataklıklara kurulurdu. Bulunduğu yer nedeniyle görünmesi imaknsız olan bu tuzapa basan asker bir anda karın bölgesine aldığı darbe ile can verirdi
Bambu mayınları
Bambuların içine kurulan sistem sayesinde üzerine basan asker ateşlenen mermi le ölümcül bir yara alıyordu
Ananas tuzağı
Ağaç dalları üzerine asılan, patlayıcı ve mermilerle dolu olan bu tuzak Vietnam Savaşı sırasında en yaygın tuzaklardan biri
Germe
Zemine yakın yerlerde kullanılan bu tuzak fark edilmesi çok zor olduğu için yüzlerce askerin ölümüne neden oldu