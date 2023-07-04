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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 10:22

Şimdiye kadar yapılmış en korkunç bubi tuzakları! Amerikan askerlerinin korkulu rüyası

Vietnam Savaşı'nda Amerikalı askerlerin silah ve teknoloji üstünlüğüne karşı Vietnamlıların kullandığı bubi tuzakları savaş sırasında yüzlerce askerin korkutucu bir şekilde ölmesine neden oldu. İşte o tuzaklar ve özellikleri...

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