Seri katilden kan donduran itiraf! 'İnsanları düzeltmenin tek yolu...'

"Her zaman başkalarına acı vermek ve başkalarının da bana acı vermesi gibi isteklerim oldu. İnsanın canını yakan her şeyden keyif aldım. Başkalarına acı vermenin zevki başka hiçbir şeyde yok!"





Albert Fish, namı diğer Brooklyn Vampiri, yaklaşık 100 çocuğa tecavüz edip onları yedi. 1936 yılında elektrikli sandalye ile idam edildi.