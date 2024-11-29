Seri katilden kan donduran itiraf! 'İnsanları düzeltmenin tek yolu...'

"İnsanları düzeltmenin tek yolunun onları öldürmek olduğuna inanıyorum."
Carl Panzram, 21 cinayet işlemiş ve binlerce kişiye tecavüz etmiştir. 1930 yılında idam edilmiştir.
"Her zaman başkalarına acı vermek ve başkalarının da bana acı vermesi gibi isteklerim oldu. İnsanın canını yakan her şeyden keyif aldım. Başkalarına acı vermenin zevki başka hiçbir şeyde yok!"
Albert Fish, namı diğer Brooklyn Vampiri, yaklaşık 100 çocuğa tecavüz edip onları yedi. 1936 yılında elektrikli sandalye ile idam edildi.
"Bana göre bu dünya kötülükten başka bir şey değil ve benim kötülüğüm içinde bulunduğum şartların bir gereği olarak ortaya çıktı."
Aileen Wournos, yedi erkeği öldürdü ve 2002 yılında zehirli iğne ile idam edildi.
"Bu canavarın beynime nasıl girdiğini bilmiyorum, ama orada olduğunu biliyorum. Bir insan kendini nasıl tedavi edebilir? Ben durduramadım, canavar sürekli devam etti ve toplumla birlikte bana da zarar verdi. Belki siz onu durdurabilirsiniz, ben beceremedim."
BTK (Bağlama, İşkence etme ve Öldürme) katili olarak bilinen Dennis Rader 1974 ile 1991 yılları arasında 10 kişiyi öldürdü.
"Cinsel yönden uyaran bir heyecan olduğunu hatırlıyorum... Küçük bir kopma sesi duyuyorsun, kafalarını çekip çıkarıyorsun ve havaya kaldırıyorsun. Sen kafalarını koparıp aldığında vücutları hala orada oturuyor... Bu beni tahrik ediyor."
Co-Ed Kasabı ya da Büyük Ed olarak bilinen Edmund Kemper 10 insanın ölümünden sorumlu tutuldu, bunlar arasında kendi annesi ve büyükanne ve büyük babası da vardı.
"Ansızın beni tüm insan ırkından ayıran ve asla geri alınamayacak bir şey yaptığımın farkına varıyordum. O andan sonra bir daha asla normal bir insan olamayacağımın farkına varıyordum. Orada, o ruh hali içinde 20 dakika boyunca durmalıydım. Asla içimde bir boşluk hissetmedim ve o hissi asla unutmadım. Sanki asla geri dönemeyeceğim bambaşka bir dünyaya geçiyordum."
David Alan Gore, 6 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu ve 30 yıl idam sırasında bekledikten sonra 2012 yılında idam edildi.
"Ben hiç kimseyi öldürmedim. Hiç kimsenin ölüm emrini vermedim. Bıçaklarını alıp gelen çocuklar sizin çocuklarınız. Onlara bunu ben öğretmedim, siz öğrettiniz."
Charles Manson, kişisel olarak asla hiçbir cinayetle suçlanmadı, takipçilerinin işlediği cinayetlerde ortak sorumluluğu olduğu gerekçesiyle suçlandı, çünkü Manson Ailesi birkaç kişiyi öldürmüştü.
"Esasen cinayet işledikten sonra eve dönerken kendi kendime şarkı söylüyordum. Bir kadını öldürme isteği ve heyecanı içimde patlayıcı gibi birikiyordu; sonunda tetiği çektiğimde tüm o baskı, gerilim ve nefret yok oluyor, dağılıp gidiyordu... Ancak sadece kısa bir süreliğine."
David Berkowitz, 1976 yazında 13 kişiye ateş açtı ve onlardan altısını öldürdü.
"Ben bir insanın İyi ya da Kötü olduğuna inanmıyorum. Kendim de dahil tüm insan ırkından nefret ediyorum... Zayıf, zararsız ve masumları avlıyordum. Başkalarından öğrendiğim bir ders varsa o da: Güçlü olan haklıdır."
Yeşil Nehir katili olarak bilinen Gary Ridgway, 49 insanı boğarak öldürdü ve bu sayının iki katı insanı öldürdüğünü itiraf etti.
"Biz yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yaparız. Başkalarının bunu iyi ya da kötü olarak görmesi umurumuzda değil."
Ian Brady, partneri Myra Hindley ile birlikte İngiltere'de 1963-65 yılları arasında Moors Cinayetleri olarak bilinen cinayetleri işledi. 5 çocuğu öldüren çift ömür boyu hapse mahkum edildi.
"Ben içimde bir şeytanla doğdum. Katil olduğum gerçeğini değiştiremem. Ben yatağımın başucunda şeytan beni beklerken doğdum ve o günden beri şeytan benimle birlikte."
H. H. Holmes, tarihe geçen ilk seri katillerden biri, 27 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, ancak sayının 200'ü bulduğu düşünülüyor. 1896 yılında idam edildi, asılırken boynu kırılmadığı için ölmesi 15 dakikadan uzun sürdü.
"Benim saplantılı tutkum onların bedenlerini içimde hissetmekti. Onları bir nesne, bir yabancı olarak görüyordum. Benim için, bir insanın benim yaptıklarımı yapabileceğine inanmak oldukça zor."
Milwaukee Yamyamı olarak bilinen Jeffrey Dahmer, 15 kişinin katili olarak tutuklandıktan sonra 1994 yılında hücre arkadaşı tarafından öldürüldü. Suçları arasında tecavüz, nekrofili ve yamyamlık vardı.
"Kafam kesildikten sonra, en azından bir süreliğine daha boynumdan fışkıran kanın sesini duymaya devam edecek miyim? Bu tüm zevklerin üstünde bir son zevk olur benim için."
Düsseldorf Vampiri olarak tanınan Peter Kurten, 7 kişiyi öldürdü ve çok daha fazlasına saldırdı. En az bir kurbanının kanını içtiği biliniyor. 1931 yılında giyotin ile idam edildi.
"Öldürmek için nelere ihtiyacınız olduğunu öğrenirsiniz ve detaylara dikkat edersiniz. Bu tıpkı lastik değiştirmek gibidir, ilk seferinde çok dikkat edersiniz, 30'uncu seferinde bijon anahtarını nereye koyduğunuzu unutursunuz."
Ted Bundy, 1989 yılında elektrikli sandalye ile idam edilmeden önce 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.