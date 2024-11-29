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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:31

Seri katilden kan donduran itiraf! 'İnsanları düzeltmenin tek yolu...'

Birçok insana işkence ederek öldüren, arkasında bir vahşet yığını bırakan korkunç katiller yakalandıktan sonra dahi herhangi bir pişmanlık belirtisi sergilemiyor. İşte Ted Bundy, Charles Manson, Jane Toppan, Albert Fish gibi korkunç katillerin söylediği tüyler ürperten sözler...

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