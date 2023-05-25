Seri katil kurbanlarının resimlerini çizdi! FBI çizimleri yayınladı

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FBI bu çizimleri, kurbanların yakınları tarafından tespit edilebilecekleri umuduyla yayınladı

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FBI, bazı kurbanların katili olarak kabul edilen seri katilin çizdiği eskizlerin yanı sıra araştırmacılar tarafından itirafta bulunduğunu gösteren bir dizi çözülmemiş cinayet vakası ile ilgili de bilgi verdi

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Büro, kasım ayında yayınladığı bilgileri salı günü web sitesinde yayınladı

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Salı günki güncelleme yakın zamanda seri katil olarak kabul edilen Samuel Little tarafından yapılan ve hatıralarına dayanan kurbanların çizimlerini içeriyordu

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FBI'a ait açıklamalarda Little'ın "fuhuş yapan ve uyuşturucu bağımlısı olan marjinal ve savunmasız kadınları" hedef aldığı belirtildi

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Büro, bu bilginin araştırmalarla çözülememiş bazı cinayetlerin çözülmesine yardımcı olabilecek ipuçları vermesini umuyor

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FBI, 78 yaşında olan Little'ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve Teksas hapishanesinde kalmasının beklendiğini söyledi

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The Texas Rangers'a göre bugüne kadar Little, son kırk yılda ülke çapında işlenen 90 cinayeti itiraf etti

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Tüm bu itirafları ederken zaten seri katil, 3 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

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Cinayetler, ABD'de 1970 ve 2005 yılları arasında gerçekleşti

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Eski bir boksör olan Little, kurbanlarını boğmadan önce onları yumrukluyordu. Bu da öldürdüğü kişiler üzerinde belirgin işaretler olmadığı anlamına geliyordu

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Odessa Teksas'taki Ector İlçe Bölge savcısı Bobby Bland, 50 cinayet vakasının kapatıldığını ve geri kalan çözüşmemiş cinayetlerin çoğunun Kaliforniya'da gerçekleştiğini söyledi

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FBI Little ile ilgili "Büronun ABD tarihindeki en işlek seri katillerden biri olabilir. 1956 tarihli bir sabıka kaydında adı geçiyor." dedi

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1956 tarihine istinaden daha yakın bir zamanda işlediğini söylediği uzun cinayetler listesi olduğu da belirtiliyor

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Little ile röportaj yapan ajanlar, kurbanları, cinayetleri nerede işlediği ve hangi arabayı kullandığı dahil birçok şeyi ayrıntılı olarak hatırladığını söylüyor

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Los Angeles'ta gözaltına alındıktan sonra memurlar, üzerinde DNA testi yaptı

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DNA testi sonuçları onu, 1987 ve 1989 yıllarında Los Angeles'ta işlenen üç çözülmemiş cinayetle ilişkilendirdi

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Duruşmada suçlu bulunulmadı ancak nihayetinde şartlı tahliye şansı olmadan mahkum edildi ve üç kez üst üste ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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Bilinen üç kurban cesetler geçitlere veya çöp kutularına atılmadan önce dövülmüş ve boğularak öldürülmüştü