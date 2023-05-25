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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 15:02

Seri katil kurbanlarının resimlerini çizdi! FBI çizimleri yayınladı

ABD'de seri katil olduğunu itiraf eden Samuel Little'ın hatıralarına dayanarak çizdiği kurban çizimleri FBI tarafından kendi sitesinde yayınlandı.

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