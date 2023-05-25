Seri katil kurbanlarının resimlerini çizdi! FBI çizimleri yayınladı

FBI, bazı kurbanların katili olarak kabul edilen seri katilin çizdiği eskizlerin yanı sıra araştırmacılar tarafından itirafta bulunduğunu gösteren bir dizi çözülmemiş cinayet vakası ile ilgili de bilgi verdi
Salı günki güncelleme yakın zamanda seri katil olarak kabul edilen Samuel Little tarafından yapılan ve hatıralarına dayanan kurbanların çizimlerini içeriyordu
FBI'a ait açıklamalarda Little'ın "fuhuş yapan ve uyuşturucu bağımlısı olan marjinal ve savunmasız kadınları" hedef aldığı belirtildi
Büro, bu bilginin araştırmalarla çözülememiş bazı cinayetlerin çözülmesine yardımcı olabilecek ipuçları vermesini umuyor
FBI, 78 yaşında olan Little'ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve Teksas hapishanesinde kalmasının beklendiğini söyledi
The Texas Rangers'a göre bugüne kadar Little, son kırk yılda ülke çapında işlenen 90 cinayeti itiraf etti
Tüm bu itirafları ederken zaten seri katil, 3 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı
Eski bir boksör olan Little, kurbanlarını boğmadan önce onları yumrukluyordu. Bu da öldürdüğü kişiler üzerinde belirgin işaretler olmadığı anlamına geliyordu
Odessa Teksas'taki Ector İlçe Bölge savcısı Bobby Bland, 50 cinayet vakasının kapatıldığını ve geri kalan çözüşmemiş cinayetlerin çoğunun Kaliforniya'da gerçekleştiğini söyledi
FBI Little ile ilgili "Büronun ABD tarihindeki en işlek seri katillerden biri olabilir. 1956 tarihli bir sabıka kaydında adı geçiyor." dedi
1956 tarihine istinaden daha yakın bir zamanda işlediğini söylediği uzun cinayetler listesi olduğu da belirtiliyor
Little ile röportaj yapan ajanlar, kurbanları, cinayetleri nerede işlediği ve hangi arabayı kullandığı dahil birçok şeyi ayrıntılı olarak hatırladığını söylüyor
DNA testi sonuçları onu, 1987 ve 1989 yıllarında Los Angeles'ta işlenen üç çözülmemiş cinayetle ilişkilendirdi
Duruşmada suçlu bulunulmadı ancak nihayetinde şartlı tahliye şansı olmadan mahkum edildi ve üç kez üst üste ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Bilinen üç kurban cesetler geçitlere veya çöp kutularına atılmadan önce dövülmüş ve boğularak öldürülmüştü