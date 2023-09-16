Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı!

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Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derne'yi etkiledi.

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Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen Derne'nin selde uğradığı zarar, diğer kentlerin çok üstünde.

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Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi benzeri görülmemiş şekilde yükseldi.

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Dolayısıyla vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesi sonucunu doğurdu.

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Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. 100 bin nüfuslu kentin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı.

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Suların çekilmesiyle yaşanan yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Sokakların balçık deryasına ve araba mezarlığına döndüğü kentte, deniz de insan cesetleriyle doldu.

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DERNE HAYALET ŞEHİR HALİNE GELDİ



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Hayatta kalanların büyük kısmının kenti terk etmesiyle Derne artık adeta hayalet şehir oldu. Hava sıcaklığının nispeten yüksek olması nedeniyle hala enkaz altında olan cesetler de kokmaya başladı.

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Felaket nedeniyle elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı kentte arama kurtarma ekipleri ise tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmaya devam ediyor.

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Libyalı yetkililerin açıklamalarına göre sadece Derne'deki can kaybı 12 Eylül itibarıyla 5 bin 300'e ulaştı.

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Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.

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DERNE'DE 30 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ



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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya temsilciliği, sel felaketine ilişkin yayımladığı raporda, Derne'de yerinden edilenlerin sayısının 30 bin olarak tahmin edildiğini ancak bu sayının "muhtemelen daha yüksek olduğunu" ifade etti.

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Raporda, Derne'de afetten en çok sahil bölgelerinin etkilendiği ve ilk belirlemelere göre 2 bin 217 yapının sel sularına maruz kaldığı kaydedildi.

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LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



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Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

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Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

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Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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