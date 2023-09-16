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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 11:10

Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı!

Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derne'yi etkiledi.

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