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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 12:49

Savaşın kaderini değiştiren Rus kadın keskin nişancılar!

İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya, Hitler'in kuşatması sonrası köy öğretmenlerinin bile harekete geçtiği bir savaşa başladı. Savaş sırasında keskin nişancı kadınlar Rusya'nın ünlü kahramanları arasında yer aldı. En ünlü kadın nişancı ise 'Lady Death' lakaplı Lyudmila Pavlichenko'ydu. İşte en ölümcül Rus kadın keskin nişancılar;

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