Savaşın kaderini değiştiren Rus kadın keskin nişancılar!

1 / 10

10- Tanya Baramzina

Tanya Baramzina, Rus Ordusu'na katılmadan önce anaokulu öğretmeniydi. Baramzina, Belaristan cephesinde savaştı ve gizli bir görevin parçası olarak düşman hatlarının arkasına paraşütle indirildi. Görev süresi boyunca en az 36 kişiyi öldüren Baramzina yakalandı ve işkence gördü. 24 Mart 1945'te Sovyetler Birliği'nin bir kahramanı olarak ilan edildi.

2 / 10

9- Nadezhda Kolesnikov

Nadezhda Kolesnikov, gönüllü olarak 1943'te Volkhovsky'nin doğu cephesinde görev yaptı. Onaylanan 19 öldürme görevi gerçekleştirdi. Kolesnikov gibi, yaklaşık yüzbinlerce kadın muharip asker, Rus ordusuyla birlikte savaştı. Savaşa katılan kadınların sadece 500'ünün hayatta kaldığı kaydedildi. Kolesnikov Rusya'daki savaştan sonra cesaret madalyasına layık görüldü.

3 / 10

8- Tania Chernova

Tania, Jude Law'ın yanında hareket eden Rachel Weisz'in oynadığı "Enemy at the Gates" filminde aynı adı taşıyan keskin keskin nişancı karakterine esin kaynağı oldu. Tania, dedesi Rusya dışına çıkarmak için Belarus'a seyahat eden Amerikalı bir Rus'tu; ancak Belarus'a gidemeden dedesi Almanlar tarafından öldürüldü. Ardından Rus ordusuna katılarak keskin nişancı oldu. Tania yaralanmadan önce 24 görevi başarıyla tamamladı. Daha sonra Taşkent'e götürülen Tania savaştan sağ kurtulan isimlerden biriydi.

4 / 10

7- Ziba Ganiyeva

Ziba Ganiyeva, Rus ordusuna katılmadan önce Azerbaycan'da ünlü bir film oyuncusuydu. Ganiyeva, Sovyet Ordusu'nun 3. Moskova Komünist Silah Hareketi Bölümü'nde savaştı. Düşman hatlarına 16 kez geçip 21 Alman askerini öldüren cesur bir kadındı. Moskova savaşında aktif rol aldı ve ağır yaralandı. 11 ay boyunca hastanede yatan Ganiyeva'ya iyileşmesinin ardından savaşa tekrar katılmasına izin verilmedi.

5 / 10

6- Roza Shanina

20 yaşına girmeden savaşa katılan Roza Shanina, Savaşmasına izin verilmesi için iki kez Stalin'e yazdı. Vilnius'un ünlü savaşında yer alan ilk kadın keskin nişancıydı. Roza Shanina 59 Alman subayı öldürdü ancak savaştan sağ kurtulamadı.

6 / 10

5- Lubya Makarov

Çavuş Lubya Makarova, savaştan sağ kurtulan şanslı 500 kişiden biriydi. 2. Baltık cephesi ve Kalnin cephesindeki aktif rolü ile ünlüdür. Makarova, 84 başarılı görev gerçekleştirdi. Ülkesine yaptığı hizmet için Makarova, 2. ve 3. sınıf Zafer Nişanı'na layık görüldü.

7 / 10

4- Klavdiya Kalugina

Savaşa katılan en küçük kadın askerlerden biri olan Klavdiya Kalugina, 17 yaşında katıldığı Rus ordusunun en genç keskin nişancısıydı. Savaş kariyerine bir mühimmat fabrikasında başladı, daha sonra yakında keskin nişancı okuluna gitti. 3. Belorussius cephesine gönderildi. Kalugina Leningrad savaşında savaşmaya gönderilmiş ve kenti Almanlara karşı savunmasına yardımcı olmuştur. 257 kişiyi öldürdüğü söylenen Kalugina, savaşın sonuna kadar Leningrad'da kaldıktan sonra kurtuldu.

8 / 10

3- Nina Lobkovskaya

Babasını 1942'de kaybeden Nina Lobkovskaya Rus ordusuna katıldı. Nina Lobkovskaya Teğmen rütbesine kadar yükseldi. 1945'te Berlin Savaşı'nda harekete savaştıktan sonra sağ kurtulan Lobkovskaya, 100 kişilik bir keskin nişancı timini komuta etti.

9 / 10

2- Nina Pavlovna Petrova

'Mama Nina' olarak bilinen ve İkinci Dünya Savaşı'nın en eski Rus kadın keskin nişancısıdır. Savaşa katıldığında 48 yaşında olan Petrova, 122 düşman askerini öldürdü. Savaştan sağ kurtulmuş olmasına rağmen savaş bittikten sadece yedi gün sonra trajik bir trafik kazasında öldü.