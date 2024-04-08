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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 10:53

Savaşın gölgesinde yaşayan Gazzeli çocuklar! Gönüllü öğretmenler çadır okulda çocuklar eğitim veriyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız devam eden yoğun saldırı ve kuşatması altında yaşayan Gazzeliler, hayata devam etmenin yollarını arıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ehl-i Hayr Kampındaki gönüllü öğretmenler çadır okulda çocuklar için Arapça, İngilizce, matematik ve Kuran-ı Kerim öğretiyor. Çadırda eğitimin yanı sıra Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail saldırıları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara yönelik oyun ve aktiviteler de yapılıyor.

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