Savaşın gölgesinde yaşayan Gazzeli çocuklar! Gönüllü öğretmenler çadır okulda çocuklar eğitim veriyor
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız devam eden yoğun saldırı ve kuşatması altında yaşayan Gazzeliler, hayata devam etmenin yollarını arıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ehl-i Hayr Kampındaki gönüllü öğretmenler çadır okulda çocuklar için Arapça, İngilizce, matematik ve Kuran-ı Kerim öğretiyor. Çadırda eğitimin yanı sıra Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail saldırıları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara yönelik oyun ve aktiviteler de yapılıyor.