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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:25

Savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu! Olaydan yara almadan kurtuldular

Ukrayna'daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.

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