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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 12:30

Savaşı bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor! Gazzeli çocukların resimleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Taksim Meydanı'nda düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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