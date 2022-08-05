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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 10:39

Şans eseri bulunan servet değerindeki eşyalar

Kimilerinin çöp kenarında, kimilerinin ikinci el dükkanlarda bulduğu, bazılarının yıllardır evinde duran, bazılarına ise miras kalan bu eşyaların gerçek değerleri sizi çok şaşırtacak

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