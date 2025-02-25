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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:50 |

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi için Gaziantep'te dokunan halıların üretimi tamamlandı.

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