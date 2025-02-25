Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı

"Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık"





Emevi Camisi'nin halılarını değiştirmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Kaplan, şöyle devam etti:





"Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı. Buraya normal halı olmaz, buraya özel bir yünden, özel motiflerden bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık. Toplam 5 bin 500 metrekare halı ürettik, bir o kadar da altının keçesi var. Halılarımız ramazandan önce serilmiş olacak ve özel yünden ürettiğimiz bu halı uzun yıllar orada kalacak. Bu yünün özelliği bozulmaz, kokmaz ve yanmaz."