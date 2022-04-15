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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 12:01

Sahra Çölü hakkında şaşırtan gerçek! Dünyanın en büyüğü ama...

Afrika Kıtası'nda bulunan ve 10 ülke boyunca uzanan dünyanın en sıcak çölü Sahra, aynı zamanda yaşam şartları bakımından dünyanın en zorlu yerlerinden birisi. Yıllık yağış miktarı sizin bir duş seansında kullandığınız su miktarıyla neredeyse aynı desek yeridir. Bu uçsuz bucaksız çölün bir zamanlar orman olduğunu biliyor muydunuz?

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