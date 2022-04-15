Sahra Çölü hakkında şaşırtan gerçek! Dünyanın en büyüğü ama...

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Yaklaşık 10 bin 500 yıl önce yeşilin bol, suyun çok ve canlı çeşitliliğinin muazzam olduğu bir bölgeydi.

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Aniden bastıran muson yağmurları bir süre sonra Sahra Çölü'ndeki toprağı verimli hale getiriyor ve insanların bu bölgede tarım yapmasını sağlıyordu.

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Yaklaşık 7300 ila 5500 yıl önce yağmurlar azaldı ve bölge daha kurak bir yer olmaya başladı. Daha sonraki hikayeyi zaten biliyoruz.

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Arkeolog David Wright, Sahra Çölü'nün insan etkisi sebebiyle çöl olduğunu düşünüyor. Ona göre yanlış tarım ve hayvancılık uygulamaları Sahra Çölü'nün ortaya çıkmasına sebep oldu.

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Sıcak çöllere kar yağmaz gibi bir algı var. Fakat Sahra Çölü'ne zaman zaman kar da yağıyor. Aralık 2016'da Sahra Çölü'nde bulunan Cezayir kenti Ain Sefra'ya, 37 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.

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Ain Sefra'da kar yağışını oluşturan şartlardan en önemlisi, kentin deniz seviyesinden 1078 metre yüksekte yer alması.

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Dünyanın en yüksek sıcaklığı alanında Kaliforniya ve Sahra Çölü rakebeti kimseye bırakmıyor desek yeridir. Climate Central'a göre 10 Temmuz 1913'te Kaliforniya'da yer alan Ölü Vadi'de ısı 56.6 C olarak ölçüldü.

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Bir zamanlar tropikal bir cennet olan Sahra Çölü'nün Mısır tarafında dev otçul dinozor Mansourasaurus yaşıyordu.

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Mayıs 2011'de NASA, 1120 km çapında bir kum fırtınasını fotoğrafladı. Bu neredeyse Türkiye'nin çok büyük bir alanı büyüklüğünde dev bir fırtınaydı.