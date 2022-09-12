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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:11

Sadece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı! Liste yenilendi

Türkiye'nin uyguladığı etkin ve aktif dış politika Türk vatandaşlarının dünyada seyahatini kolaylaştırıyor. Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın eklenmesinin ardından sadece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı.

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