Sadece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı! Liste yenilendi

Aktif dış politika, yürütülen girişimci, insani diplomasi ve ülkelerle geliştirilen ikili ilişkiler.. Türkiye'nin etkin diplomatik adımları Türk vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunda kimlikle gidilebilen ülkelere Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın eklendiğini açıklamıştı. Böylece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı.

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Türk vatandaşları güvenli çipli kimlikleriyle vize ve pasaporta gerek kalmadan bu ülkelere seyahat edebiliyor. Peki o devletler hangileri?



