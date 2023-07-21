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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 11:15

Sadece hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor! Böyle tedavi yöntemi daha önce duymadınız

Endonezyalılar bir asırdan uzun süredir uygulanan 'Kerokan' tedavisinde hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor.

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