Sadece hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor! Böyle tedavi yöntemi daha önce duymadınız

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Endonezyalılar, soğuk algınlığı için geleneksel "bozuk para" tedavisini tercih ediyor.

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Ülkede soğuk algınlığı için Orta Cava kültüründen gelen bozuk para tedavi yöntemi halen yaygın kullanılıyor.

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Bir asırdan uzun süredir uygulanan ve hindistan cevizi yağı ile bozuk paranın kullanıldığı tedavi yönteminin, soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor.

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Yöntemin adı: "Kerokan"

Yerel dilde "kerokan" diye adlandırılan tedavi, boyun ve bel bölgesindeki tutulmaların giderilmesini ve hastanın rahatlatılmasını amaçlıyor.

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Bozuk para, hindistan cevizi yağının vücuda daha fazla etki etmesi için kullanılıyor.

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Kızarıklılığın fazla olmasını önemsiyorlar

Sırt ve ensede belli bölgelere hindistan cevizi yağı sürüldükten sonra bozuk parayla sert çizikler atılarak yağın deriye daha çok işlemesi sağlanıyor.

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Tedavi sırasında bozuk parayla çizik atılan yerlerde kırmızı renkli izler oluşuyor. Halk, kızarıklık ne kadar fazlaysa rahatsızlığın da o kadar çok olduğuna inanıyor.

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"Ayda bir kez başvuruyorum"

Soğuk algınlığı için "kerokan" yaptırmayı tercih eden Himawan Sutanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada yöntemin gerçekten işe yaradığını belirtti.

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Sutanto, "Gece işe giderken motosiklet kullandığım için çok fazla rüzgara maruz kalıyorum. Vücuduma işleyen rüzgar, midemde aşırı derecede gaz yapıyor, aynı zamanda eklem ağrısı da yaşıyorum. Bu nedenle ayda bir kez bu tedavi yöntemine baş vuruyorum." diye konuştu.

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Hastalar, masaj salonlarında verilen "kerokan" hizmeti yerine işinin ehli kabul edilen yaşlıların tedavisini tercih ediyor.

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Halen yaygın olarak tercih edilen tedavi yönteminin ücreti de oldukça uygun.

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Ücreti 2 ile 5 dolar arasında

Hastalar, tedavi yönetimini evlerinde uygulayan yaşlılara sadece 2 dolar ödüyor. Masaj salonlarında ise bu miktar 5 dolara kadar çıkıyor.

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SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özelliklede kış aylarındaysak bazı belirtiler soğuk algınlığı hastalığına kapıldığımızı gösterebilmekte.

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Soğuk algınlığı belirtileri ayrıca virüsün kuluçka döneminde olduğunun da göstergesidir.

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Soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır: Halsizlik Burun akıntısı Ateş Hapşırma Kuru öksürük Baş ağrısı Burun tıkanıklığı Boğaz ağrısı Boğazda yanma Gözlerde sulanma Yorgunluk

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OĞUK ALGINLIĞINA BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Soğuk algınlığını sadece yiyeceklerle değil bitkisel çözümlerle de kurtulabilirsiniz. Doğadan gelen bitkiler soğuk algınlığı gibi hastalıklarda en iyi şifa kaynağıdır. Fakat fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Yeşil çaylar grubunda günde iki bardaktan fazlası kişi için zararlı olabilir. Bir demlik yardımı ya da bir french press ile bitki çaylarını demleyerek içebilirsiniz. Ekinezya çayı Zencefilli bal Nane-limon Limonlu ıhlamur C vitamini Boğaz pastilleri Tarçınlı ballı süt

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SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER? DİYORSANIZ İŞTE İYİ GELEN YİYECEKLER... Tavuk ve paça çorbası Mandalina, portakal, greyfurt Havuç Kırmızı et suyu Sarımsak Soğan Bol bol su tüketimi

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