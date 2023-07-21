Sadece hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor! Böyle tedavi yöntemi daha önce duymadınız

Ülkede soğuk algınlığı için Orta Cava kültüründen gelen bozuk para tedavi yöntemi halen yaygın kullanılıyor.
Bir asırdan uzun süredir uygulanan ve hindistan cevizi yağı ile bozuk paranın kullanıldığı tedavi yönteminin, soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor.
Yöntemin adı: "Kerokan"
Yerel dilde "kerokan" diye adlandırılan tedavi, boyun ve bel bölgesindeki tutulmaların giderilmesini ve hastanın rahatlatılmasını amaçlıyor.
Kızarıklılığın fazla olmasını önemsiyorlar
Sırt ve ensede belli bölgelere hindistan cevizi yağı sürüldükten sonra bozuk parayla sert çizikler atılarak yağın deriye daha çok işlemesi sağlanıyor.
Tedavi sırasında bozuk parayla çizik atılan yerlerde kırmızı renkli izler oluşuyor. Halk, kızarıklık ne kadar fazlaysa rahatsızlığın da o kadar çok olduğuna inanıyor.
"Ayda bir kez başvuruyorum"
Soğuk algınlığı için "kerokan" yaptırmayı tercih eden Himawan Sutanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada yöntemin gerçekten işe yaradığını belirtti.
Sutanto, "Gece işe giderken motosiklet kullandığım için çok fazla rüzgara maruz kalıyorum. Vücuduma işleyen rüzgar, midemde aşırı derecede gaz yapıyor, aynı zamanda eklem ağrısı da yaşıyorum. Bu nedenle ayda bir kez bu tedavi yöntemine baş vuruyorum." diye konuştu.
Hastalar, masaj salonlarında verilen "kerokan" hizmeti yerine işinin ehli kabul edilen yaşlıların tedavisini tercih ediyor.
Ücreti 2 ile 5 dolar arasında
Hastalar, tedavi yönetimini evlerinde uygulayan yaşlılara sadece 2 dolar ödüyor. Masaj salonlarında ise bu miktar 5 dolara kadar çıkıyor.
SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Soğuk algınlığı belirtileri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özelliklede kış aylarındaysak bazı belirtiler soğuk algınlığı hastalığına kapıldığımızı gösterebilmekte.
Soğuk algınlığının başlıca belirtileri
şunlardır:
Halsizlik
Burun akıntısı
Ateş
Hapşırma
Kuru öksürük
Baş ağrısı
Burun tıkanıklığı
Boğaz ağrısı
Boğazda yanma
Gözlerde sulanma
Yorgunluk
OĞUK ALGINLIĞINA BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Soğuk algınlığını sadece yiyeceklerle değil bitkisel çözümlerle de kurtulabilirsiniz. Doğadan gelen bitkiler soğuk algınlığı gibi hastalıklarda en iyi şifa kaynağıdır. Fakat fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Yeşil çaylar grubunda günde iki bardaktan fazlası kişi için zararlı olabilir. Bir demlik yardımı ya da bir french press ile bitki çaylarını demleyerek içebilirsiniz.
Ekinezya çayı
Zencefilli bal
Nane-limon
Limonlu ıhlamur
C vitamini
Boğaz pastilleri
Tarçınlı ballı süt
SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER? DİYORSANIZ İŞTE İYİ GELEN YİYECEKLER...
Tavuk ve paça çorbası
Mandalina, portakal, greyfurt
Havuç
Kırmızı et suyu
Sarımsak
Soğan
Bol bol su tüketimi