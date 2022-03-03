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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 13:37

Rusyaya hangi teknoloji şirketleri yaptırım uyguladı? İşte o liste

Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

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