Rusyaya hangi teknoloji şirketleri yaptırım uyguladı? İşte o liste

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Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri: