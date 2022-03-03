Rusyaya hangi teknoloji şirketleri yaptırım uyguladı? İşte o liste

Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
Mercedes - pazardan çıkış
Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
Mobil Dünya Kongresi - Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
Mercedes - pazardan çıkış
Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
Mobil Dünya Kongresi - Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddiMastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
Mercedes - pazardan çıkış
Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
Mobil Dünya Kongresi - Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi
NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok
Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme
Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali
Wolkswagen - ülkeden çıkış
Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali
Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
Paramount - film dağıtımına blok
PlayStation - ödeme
tamamlanamadı
Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
Renault - pazardan çıkıyor
Samsung pay - hizmet engellemesi
Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı
SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı
Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor
Sony - film dağıtım bloğu