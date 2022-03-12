Rusya'nın şaşırtıcı gerçekleri! İlk kez duyacaksınız

Doğalgaz rezervleri
Rusya'nın doğalgaz rezervleri 13,2 milyar adet Olimpik yüzme havuzunun hacmine denk geliyor.
En ölümcül göl
Bir insan Rusya'daki Karaçay Gölü'nün kıyısında durarak bile ölümcül dozda radyasyon alabilir. Bunun nedeni de gölün yakınında bulunan ve 1990 yılına kadar varlığı gizlenen Rusya'nın en büyük nükleer reaktörlerinden birinin suyu kirletiyor olması.
Pluton'dan büyük
Rusya'nın yüzölçümü kısa zaman önce gezegen kategorisinden çıkarılan Pluton'dan daha büyük.
20 Rus bir Pakistan'a bedel
Rusya'nın en zengin 20 kişisinin toplam varlığı 227 milyar dolar ediyor. Bu da Pakistan'ın 215 milyar dolarlık GSYH'sini geride bırakıyor.
II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği 1 milyondan fazla kadını silah altına almış ve keskin nişancı, makinalı tüfek birliği, tank mürettebatı gibi aktif cephe görevlerinde kullanmıştır. Günümüzde Kızılordu'daki kadın askerler arasında güzellik yarışması yapılmaktadır.
Nüfusu geriliyor
Rusya'nın nüfusu 1993 yılından bu yana 6,6 milyon kişi azaldı. Rusya'nın 2010 yılı itibariyle 141 milyon olan nüfusunun 2050 yılında 126 milyona gerilemiş olması bekleniyor.
Moskova metrosu
Günde 9 milyon yolcu Moskova metrosuyla seyahat ediyor. Bu Londra ve New York metrolarının günlük toplam yolcu sayısından fazla.
Alaska'yı sattı
Rusya 1868 yılında Alaskya'yı ABD'ye 7,2 milyon dolara sattı. Bu da hektar başına 2 sentten az bir fiyata denk geliyor.
ABD'lilerin iki katı içiyorlar
Ruslar bir haftada 6,3 adetle ABD'lilerin iki katı kadar 'shot' yapıyorlar. Yine de dünyanın 'shot' birincisi haftada 13,7 adetle Güney Koreliler.
Yüksek cinayet oranıRusya'da cinayet oranı ABD'nin iki katı. Her 100 bin kişiye 9,7 cinayet vakası düşüyor.
Boru hatları dünyayı dolaşıyor
Rusya'da gaz, likit petrol gazı ve rafine ürünlerin taşındığı boru hatları uç uca eklendiğinde dünyanın etrafını altı kez dolaşıyor.
En çok uranyum Rusya'da
Dünyadaki zenginleştirilmiş uranyumun yüzde 50'si Rusya'da bulunuyor. Ülkenin elindeki toplam miktar 695 ton.
Bir efsaneye göre Rusya'da kimsenin yerini bilmediği ve haritalarda da yer almayan 15 gizli şehir bulunuyor...