Rusya'nın şaşırtıcı gerçekleri! İlk kez duyacaksınız

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Doğalgaz rezervleri

Rusya'nın doğalgaz rezervleri 13,2 milyar adet Olimpik yüzme havuzunun hacmine denk geliyor.

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En ölümcül göl

Bir insan Rusya'daki Karaçay Gölü'nün kıyısında durarak bile ölümcül dozda radyasyon alabilir. Bunun nedeni de gölün yakınında bulunan ve 1990 yılına kadar varlığı gizlenen Rusya'nın en büyük nükleer reaktörlerinden birinin suyu kirletiyor olması.

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Pluton'dan büyük

Rusya'nın yüzölçümü kısa zaman önce gezegen kategorisinden çıkarılan Pluton'dan daha büyük.

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Rusya'nın yüzölçümü 17 milyon kilometrekare. Pluton'unki ise 16,6 milyon kilometrekare.

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20 Rus bir Pakistan'a bedel

Rusya'nın en zengin 20 kişisinin toplam varlığı 227 milyar dolar ediyor. Bu da Pakistan'ın 215 milyar dolarlık GSYH'sini geride bırakıyor.

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II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği 1 milyondan fazla kadını silah altına almış ve keskin nişancı, makinalı tüfek birliği, tank mürettebatı gibi aktif cephe görevlerinde kullanmıştır. Günümüzde Kızılordu'daki kadın askerler arasında güzellik yarışması yapılmaktadır.

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Nüfusu geriliyor

Rusya'nın nüfusu 1993 yılından bu yana 6,6 milyon kişi azaldı. Rusya'nın 2010 yılı itibariyle 141 milyon olan nüfusunun 2050 yılında 126 milyona gerilemiş olması bekleniyor.

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Moskova metrosu

Günde 9 milyon yolcu Moskova metrosuyla seyahat ediyor. Bu Londra ve New York metrolarının günlük toplam yolcu sayısından fazla.

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Alaska'yı sattı

Rusya 1868 yılında Alaskya'yı ABD'ye 7,2 milyon dolara sattı. Bu da hektar başına 2 sentten az bir fiyata denk geliyor.

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ABD'lilerin iki katı içiyorlar

Ruslar bir haftada 6,3 adetle ABD'lilerin iki katı kadar 'shot' yapıyorlar. Yine de dünyanın 'shot' birincisi haftada 13,7 adetle Güney Koreliler.

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Baykal GölüDünyadaki bütün tatlı suyun beşte biri Rusya'daki Baykal Gölü'nde bulunuyor.

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Yüksek cinayet oranıRusya'da cinayet oranı ABD'nin iki katı. Her 100 bin kişiye 9,7 cinayet vakası düşüyor.

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Boru hatları dünyayı dolaşıyor

Rusya'da gaz, likit petrol gazı ve rafine ürünlerin taşındığı boru hatları uç uca eklendiğinde dünyanın etrafını altı kez dolaşıyor.

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En çok uranyum Rusya'da

Dünyadaki zenginleştirilmiş uranyumun yüzde 50'si Rusya'da bulunuyor. Ülkenin elindeki toplam miktar 695 ton.

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Bir efsaneye göre Rusya'da kimsenin yerini bilmediği ve haritalarda da yer almayan 15 gizli şehir bulunuyor...

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Rusya'da kirli bir araba sürmek beraberinde yasal işlem getiriyor.

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Rusya'da erkek nüfusundan 9 milyon kişi fazla kadın nüfusu bulunuyor

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ABD Alaska'yı Rusya'dan 1867 yılında 7.2 milyon dolara satın aldı.

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ABD Alaska'yı Rusya'dan 1867 yılında 7.2 milyon dolara satın aldı.

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Sibirya bölgesi Rusya'nın yüzde 77'sini oluşturuyor