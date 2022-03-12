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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:45

Rusya'nın şaşırtıcı gerçekleri! İlk kez duyacaksınız

Dünyanın 'süper güçlerinden' olan Rusya hakkında ilk kez duyacağınız şaşırtıcı bilgiler

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