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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:26

Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

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