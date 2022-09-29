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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:54

Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor! Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?

Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken, dev fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor.

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