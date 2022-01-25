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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 17:04

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Rusya'da Gizeldon Nehri üzerinde bulunan, Kuzey Osetya'daki Alania Proigrodny Bölgesi'nde yer alan Dargavs köyünün sırrı yıllardır çözülemiyor.

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