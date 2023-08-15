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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:48

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 28 seyir füzesi ateşlendi

Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'nın Lviv, Dnipropetrovsk, Volın, Çerkası ve diğer bölgelerine füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Rus kuvvetlerince fırlatılan çeşitli tipte 28 seyir füzesinin 16'sının Ukrayna hava kuvvetleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Lviv kentinde füze parçaları 2 apartmana düşerek ağır hasara neden oldu.

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