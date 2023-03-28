Rusya'dan hipersonik füze denemesi! İşte o görüntüler

Bakanlık Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Pasifik Filosu tarafından Japon Denizi'ndeki hedefe Moskit güdümlü seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 100 km uzaklıktaki hedefin 2 Moskit seyir füzesi tarafından başarılı şekilde isabet ettiği söylendi.

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"Başarıyla vuruldu"





Bakanlık, "İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı" ifadelerini kullandı.