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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:55

Rusya'dan hipersonik füze denemesi! İşte o görüntüler

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını bildirdi. Bakanlık, 100 kilometre uzaklıktaki hedefin hipersonik füzeyle başarıyla vurulduğunu paylaştı.

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