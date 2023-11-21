  • $28,8065
  • 31,5937
  • 1844.34
  • 7992

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:35

Roma'da Filistinli çocuklar için anma

İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.