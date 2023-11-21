Roma'da Filistinli çocuklar için anma

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Avrupa başkentlerinde protesto eylemleri devam ediyor.

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İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı.

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İtalya'da yaşayan Filistinliler ve İtalyanlar, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla dün akşam saatlerinde başkentin Piramide semtinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuğu anmak için bir araya geldi.

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Etkinlik alanındaki çimlik alana saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu fotoğrafları, pelüş oyuncaklar, mumlar, karanfil, sembolik mezar taşları ve temsili bebek naaşları konuldu. Ayrıca mumlarla "Save Gaza (Gazze'yi kurtarın)" yazıldı.

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Etkinlikte yapılan konuşmalarda, ölümün normal yollardan olan bir şey olduğu, Filistinli çocukların ise ölmediği, aksine bombalarla öldürüldükleri ve bunun bir soykırım olduğu ifade edildi.

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Anma etkinliğinde Filistinli çocuklar için yazılan bazı mektuplar da okundu.

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Etkinliğe katılan bazı İtalyanların da "Gazze'de Holokost'u durdurun" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

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