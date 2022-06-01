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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:32

Putin'den gövde gösterisi! Kıtalararası balistik füzeyle savaş tatbikatı

Rusya'nn Ukrayna'ya saldırıları 98. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başaknı Putin'in dünyaya gövde gösterisi yaptı. Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin parçası olarak nükleer caydırıcılık için tasarlanmış sürekli savaşa hazır Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne ait bir birlik, kıtalar arası balistik füze sistemi 'Yars'ın muharebe devriyesine ilişkin askeri tatbikat düzenledi.

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