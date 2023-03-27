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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:00

Premier Lig tarihinde ilk! Chelsea, stadında iftar verdi

Chelsea, stadında iftar vererek bir ilke imza attı. Premier Lig tarihindeki ilk iftar organizasyonuna, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ve Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville de katıldı

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