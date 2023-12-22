Prag'da kanlı üniversite saldırısı... 15 kişi hayatını kaybetti

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

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Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirterek, bu kişinin fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.