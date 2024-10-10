Poz verme yarışı! Pisa Kulesi çevresinde turistlerin ilginç halleri
İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrindeki Piazza dei Miracoli'de (Mucizeler Meydanı) yer alan Pisa Kulesi, ülkeye gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Bitirildiği tarihten itibaren her yıl milimetrenin onda yedisi kadar güneye doğru eğilmeye başlayan Pisa Kulesi'nin, 2008 yılında yapıya yerleştirilen cihazlar sayesinde durdurulması sağlandı. Kuleyi ziyaret eden neredeyse herkes ikonikleşmiş 'kuleyi tutma' pozu vermek için doğru açıyı yakalamaya çalışıyor. Turistlerin en iyi fotoğrafı çekebilmek için çabaladığı anlar ise zaman zaman komik görüntüler ortaya çıkartıyor.