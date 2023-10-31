Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı! İşte o anlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Peru'nun başkenti Lima'da bir dizi tanıtıcı etkinlik organize edildi.

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Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında, 29 Ekim'de Lima Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.





Lima'nın su parkı "Circuito Magico del Agua de Lima"da Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna özel program yapılmasının yanı sıra parktaki fıskiye 100. yıl ve "Türkiye Yüzyılı" logoları ve Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.