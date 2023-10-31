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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:04

Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı! İşte o anlar

Peru'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

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