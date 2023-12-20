Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.

İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.

Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.

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Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.