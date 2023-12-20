Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda fark edilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.
Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.
Gerekli mercilerle iletişime geçti.
Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.
Bakın o duvarın içinden neler çıktı...
Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.