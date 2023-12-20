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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:44

Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Rusya'nın Voronej kentinde akıl almaz bir olay yaşandı! Kaldırım döşenen yolun altından garip sesler geldiğini fark eden bir vatandaş herkesin şaşkın bakışları altında kaldırım parkelerini sökmeye başladı ve yüzleri gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.

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