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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 13:28

Paris'te olimpiyat hazırlıklarında sona gelindi! açılış 26 Temmuz Cuma günü

100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak.