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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 09:17

Pakistan'da oy verme işlemi... Telefon ve internet hizmetleri askıya alındı

Oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da telefon ve internet hizmetleri askıya alındı

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