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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 17:15

Özel bir teknikle ilk kez görüntülendi! İşte Fukuşima Nükleer Santrali'nin son hali

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO'nun hasarlı reaktörde robotlar aracılığıyla yapmaya başladığı araştırmaya ait görüntüler yayınlandı.

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