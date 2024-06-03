Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ortadoğu'daki askeri güçlerle ilgili güncel bilgilere göre, Türkiye, İran ve Mısır bölgedeki en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi sahip. Bölgedeki diğer önemli askeri güçler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Bu ülkeler özellikle savunma harcamaları ve modern askeri teçhizat yatırımlarıyla öne çıkıyor. İşte Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri...