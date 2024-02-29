Ormanın içine gizlenmiş şehir! Görenleri büyülüyor

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1979 yılından beri UNESCO Dünya Mirası'nda bulunan Tikal Antik Kenti, ülkenin kuzeyindeki Tikal Ulusal Parkı'nda yer alıyor.

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M.Ö. 900-300 arasında küçük bir köy olan Tikal, sonraki dönemde giderek önem kazandı ve büyük bir siyasi, askeri, dini merkez oldu.

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Mayaların başlıca tören merkezlerinden biri olan Tikal'de uygarlık özellikle M.S. 400-800 arasında doruk noktasına ulaştı ve kent birçok görkemli eserle donatıldı.

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Guetemala'da ormanlık alandaki bataklık, göller ve karstik oluşumların arasına kurulan üç bin binalık kentin buraya nasıl kurulduğu ise hala bilinmiyor.

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Geçmişte On binlerce kişiye ev sahipliği yapan kentte, 16 tapınak bulunuyor. Tikal, 1931 yılında ulusal anıt ilan edildi, 1955'te de ulusal park oldu.

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1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. 1990'da ise Dünya Biyosfer Rezervi unvanı aldı.

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