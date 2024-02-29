  • $31,2285
  • 33,8998
  • 2038.16
  • 9185.62

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 15:02

Ormanın içine gizlenmiş şehir! Görenleri büyülüyor

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala, Maya uygarlığının en büyük merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.