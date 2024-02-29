Ormanın içine gizlenmiş şehir! Görenleri büyülüyor

1979 yılından beri UNESCO Dünya Mirası'nda bulunan Tikal Antik Kenti, ülkenin kuzeyindeki Tikal Ulusal Parkı'nda yer alıyor.
M.Ö. 900-300 arasında küçük bir köy olan Tikal, sonraki dönemde giderek önem kazandı ve büyük bir siyasi, askeri, dini merkez oldu.
Mayaların başlıca tören merkezlerinden biri olan Tikal'de uygarlık özellikle M.S. 400-800 arasında doruk noktasına ulaştı ve kent birçok görkemli eserle donatıldı.
Guetemala'da ormanlık alandaki bataklık, göller ve karstik oluşumların arasına kurulan üç bin binalık kentin buraya nasıl kurulduğu ise hala bilinmiyor.
Geçmişte On binlerce kişiye ev sahipliği yapan kentte, 16 tapınak bulunuyor. Tikal, 1931 yılında ulusal anıt ilan edildi, 1955'te de ulusal park oldu.