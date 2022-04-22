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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 17:31

Ölümsüzlüğün sırrı bu canlıda mı? Bu kurbağa biyolojik açıdan bir bilmece

Bilimsel adı 'Rana sylvatica' olan orman kurbağası aslında biyolojik açıdan bir bilmece.

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