Ölümden beter işkence yöntemleri! İnsanlık tarihinin karanlık yüzü

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Küvet

Çırılçıplak bir küvete oturtulan kurbanın üzerine bal sürüldükten sonra arı ve karıncalar üstüne salınır.

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Sicilyalı öküzü

Bu korkunç yöntemde kurban pirinçten yapılma öküzün içine konulduktan sonra alttan ateş yakılır.

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Heretikler Çatal

Günlerce ayakta bekletilen kurban uyuyup başı düştüğü anda can verir. Çin'in en ünlü işkence yöntemi

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Kurşun Yağmurlama

Erimiş kurşunu yüz, kulak, burun ve göze damlatma

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Iron Maiden

İçi kazıklı demir heykellere sokulup ağır ağır kan kaybından öldürme

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Mengene Kelebek kelepçe

Kurbanların el ve ayaklarını buradan geçirtip sıkma

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At işkencesi

At tarafından farklı yönlere çekilme.. Sonuçta kurbanlar 4 parçaya ayrılır

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Giyotin

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Dil yırtıcı

Kurbanların dilini kesme

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İşkence Koltuğu

Tamamen keskin demirli koltuğa oturtulan kurbanlar kan kaybından ölüyordu. Bir seferinde tam 1.500 kişi bu koltuğa oturtularak katledildi

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Raf

Ortaçağ'ın en acımasız işkence türlerinden birisi

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Suda boğma

Kurbanın yada mahkumun ayaklarına ağırlık bağlanıp suda boğularak ölmesi sağlanırdı

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İspanyol Eşek

Engizisyonun en çok kullandığı işkence aleti.. Kurban çırılçıplak keskin çivileri olan bu alete oturtulur. Sürekli eşek üstündeymiş gibi oturup kalkması istenir. Sonuç acılar içinde kan kaybından ölüm

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Çukur

Suçlu, fıçı veya önceden hazırlanan çukurun içine konur, tıkabasa yemek yedirilirdi. Dışkısını yapamayan kurban, fıçı veya çukurun içine dışkısını yapmaya başlayarak zamanla çürümeye başlardı.

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Kemik kıran tekerlek

Catherine tekerleği olarak da bilinen bu yöntemde suçlunun kol ve bacakları tahta bir tekerlek üzerine bağlanıyor. Tekerlek döndükçe işkenceci demir bir sopayla suçluya vuruyor. Darbenin etkisiyle kol ve bacak gibi organlar parçalanıyor.



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Kazığa oturtma

15`nci yüzyılda Romanya`da uygulanan bir teknik. Kazıklı Voyvoda tekniği olarak da bilinen bu yöntemde suçluyu ucu sivri bir kazığa oturtuyorlar.

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Yahuda kazığı

En dehşet verici tekniklerden bir tanesi. Suçlunun anüsü veya kadınsa eğer vajinası piramit şekilli bir üçgen taburenin üzerine gelecek şekilde yerleştiriliyor.

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Suçlu yukarıdan aşağıya baskı yapacak bir şekilde iplerle bağlanıyor. Çıplak olan suçlunun ayaklarına da ağırlık bağlanıyor. Sonuç acı çekerek ve birkaç gün sürünerek ölüm!

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Tabut işkencesi

Suçlu insan vücudu şeklinde yapılmış metal bir kafes içine yerleştiriliyor. Bu kafes de bir ağaca veya duvara asılıyor.

Suçlu eğer kiloluysa dar bir kafese, zayıfsa da geniş bir kafese konuyor. Kafes özellikle güneşin altına denk gelecek bir şekilde konumlandırılıyor. Kuşlar ve akbabalar suçluların etine saldırıyor. Zaman zaman çevredekiler taş da fırlatıyor.



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Askılı işkence aleti

En acı verici tekniklerden biri. Tahta çerçeveler üzerine sabitlenmiş ipler suçlunun kollarına ve bacaklarına takılıyor. Alete eklenmiş kolu çevirdiğinizde suçlunun kemikleri büyük bir sesle ve acı çektirerek kırılıyor. Bazı organlar da vücuutan anında kopuyor.

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Meme sökücü

Bu ilginç alet sadece kadınlar için geliştirildi. Ateşte ısıtılan delir aparat kadınların memelerini kökünden alıp çıkartıyordu

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Timsah Makası

Timsaha benzetilen bu makaslan ısıtıldıktan sonra kollar ve bacaklar kesildi

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Göğüs kerpeteni

Kadınlar üzerinde uygulanan bir teknik. Acı vermek için tasarlanmış bu işkence aleti, kadınların göğüslerini anında vücutlarından koparıyor.

Genellikle zina ve kürtaj suçlarında kullanılıyor.



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Testere işkencesi

En yaygın tekniklerden biri. Evlerde bile kolayca kurulabilen bu yöntemde suçlu kafası yere gelecek şekilde ayaklarından bağlanıyor. Böylece beyne kan basıncı artıyor. Bütün kan beyne akınca suçlu bacaklarının arasından kesilmeye başlanıyor. Zina, hırsızlık ve cinayet suçlarında kullanılıyor.

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Kafa presi

En çok kullanılan tekniklerden bir diğeri kafa presi tekniği. Suçlunun çenesi düz bir zemine konuyor ve kafasının üzerinden demir bir kemer geçiriliyor.

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Yavaş yavaş sıkıştırılan suçlunun önce dişleri kırılıyor ardından da bütün kafa eziliyor. Bu teknik suçluları itiraf ettirmek için de sıkça kullanılıyordu.

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Burun işkencesi

Yün bir ipliğin çeşitli yerlerine düğüm atıyorlar, düğümlerin aralıkları eşit olacak. İpliği suçlunun burnundan sokup, ucunu ağzından alıyorlar. İpliğin bir ucu ağızda, diğer ucu burunda... İki ucunu tutup ani hareketlerle çekiyorlar.

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Çarmıha germe

Mahkûm anadan doğma soyulur, kollar ve bacaklar açık, bir çarmıh üzerine sımsıkı bağlanır, omuz başları, butları ve kaba etleri bıçakla oyularak buralara gayet iri yağ mumları dikilir ve yakılır, çarmıh üzerindeki mahkûmla beraber bir devenin üzerine konularak şehirde dolaştırılır, teşhir edilir.

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Mahkûm ölmezse akşamüzeri asılırdı.