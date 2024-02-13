Ölümden beter işkence yöntemleri! İnsanlık tarihinin karanlık yüzü

Küvet
Çırılçıplak bir küvete oturtulan kurbanın üzerine bal sürüldükten sonra arı ve karıncalar üstüne salınır.
Sicilyalı öküzü
Bu korkunç yöntemde kurban pirinçten yapılma öküzün içine konulduktan sonra alttan ateş yakılır.
Heretikler Çatal
Günlerce ayakta bekletilen kurban uyuyup başı düştüğü anda can verir. Çin'in en ünlü işkence yöntemi
İşkence Koltuğu
Tamamen keskin demirli koltuğa oturtulan kurbanlar kan kaybından ölüyordu. Bir seferinde tam 1.500 kişi bu koltuğa oturtularak katledildi
İspanyol Eşek
Engizisyonun en çok kullandığı işkence aleti.. Kurban çırılçıplak keskin çivileri olan bu alete oturtulur. Sürekli eşek üstündeymiş gibi oturup kalkması istenir. Sonuç acılar içinde kan kaybından ölüm
Çukur
Suçlu, fıçı veya önceden hazırlanan çukurun içine konur, tıkabasa yemek yedirilirdi. Dışkısını yapamayan kurban, fıçı veya çukurun içine dışkısını yapmaya başlayarak zamanla çürümeye başlardı.
Kemik kıran tekerlek
Catherine tekerleği olarak da bilinen bu yöntemde suçlunun kol ve bacakları tahta bir tekerlek üzerine bağlanıyor. Tekerlek döndükçe işkenceci demir bir sopayla suçluya vuruyor. Darbenin etkisiyle kol ve bacak gibi organlar parçalanıyor.
Kazığa oturtma
15`nci yüzyılda Romanya`da uygulanan bir teknik. Kazıklı Voyvoda tekniği olarak da bilinen bu yöntemde suçluyu ucu sivri bir kazığa oturtuyorlar.
Yahuda kazığı
En dehşet verici tekniklerden bir tanesi. Suçlunun anüsü veya kadınsa eğer vajinası piramit şekilli bir üçgen taburenin üzerine gelecek şekilde yerleştiriliyor.
Suçlu yukarıdan aşağıya baskı yapacak bir şekilde iplerle bağlanıyor. Çıplak olan suçlunun ayaklarına da ağırlık bağlanıyor. Sonuç acı çekerek ve birkaç gün sürünerek ölüm!
Tabut işkencesi
Suçlu insan vücudu şeklinde yapılmış metal bir kafes içine yerleştiriliyor. Bu kafes de bir ağaca veya duvara asılıyor.
Suçlu eğer kiloluysa dar bir kafese, zayıfsa da geniş bir kafese konuyor. Kafes özellikle güneşin altına denk gelecek bir şekilde konumlandırılıyor. Kuşlar ve akbabalar suçluların etine saldırıyor. Zaman zaman çevredekiler taş da fırlatıyor.
Askılı işkence aleti
En acı verici tekniklerden biri. Tahta çerçeveler üzerine sabitlenmiş ipler suçlunun kollarına ve bacaklarına takılıyor. Alete eklenmiş kolu çevirdiğinizde suçlunun kemikleri büyük bir sesle ve acı çektirerek kırılıyor. Bazı organlar da vücuutan anında kopuyor.
Meme sökücü
Bu ilginç alet sadece kadınlar için geliştirildi. Ateşte ısıtılan delir aparat kadınların memelerini kökünden alıp çıkartıyordu
Göğüs kerpeteni
Kadınlar üzerinde uygulanan bir teknik. Acı vermek için tasarlanmış bu işkence aleti, kadınların göğüslerini anında vücutlarından koparıyor.
Genellikle zina ve kürtaj suçlarında kullanılıyor.
Testere işkencesi
En yaygın tekniklerden biri. Evlerde bile kolayca kurulabilen bu yöntemde suçlu kafası yere gelecek şekilde ayaklarından bağlanıyor. Böylece beyne kan basıncı artıyor. Bütün kan beyne akınca suçlu bacaklarının arasından kesilmeye başlanıyor. Zina, hırsızlık ve cinayet suçlarında kullanılıyor.
Kafa presi
En çok kullanılan tekniklerden bir diğeri kafa presi tekniği. Suçlunun çenesi düz bir zemine konuyor ve kafasının üzerinden demir bir kemer geçiriliyor.
Yavaş yavaş sıkıştırılan suçlunun önce dişleri kırılıyor ardından da bütün kafa eziliyor. Bu teknik suçluları itiraf ettirmek için de sıkça kullanılıyordu.
Burun işkencesi
Yün bir ipliğin çeşitli yerlerine düğüm atıyorlar, düğümlerin aralıkları eşit olacak. İpliği suçlunun burnundan sokup, ucunu ağzından alıyorlar. İpliğin bir ucu ağızda, diğer ucu burunda... İki ucunu tutup ani hareketlerle çekiyorlar.
Çarmıha germe
Mahkûm anadan doğma soyulur, kollar ve bacaklar açık, bir çarmıh üzerine sımsıkı bağlanır, omuz başları, butları ve kaba etleri bıçakla oyularak buralara gayet iri yağ mumları dikilir ve yakılır, çarmıh üzerindeki mahkûmla beraber bir devenin üzerine konularak şehirde dolaştırılır, teşhir edilir.