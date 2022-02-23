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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:18

Ölmeden saniyeler önce kameralara takılan insanların! Son fotoğrafları

Fotoğraflara baktığınızda hiçbir sorun yok. Her şey gayet normal gibi. Ancak bu footğarflardan önce ve sonrasında yaşananlar kan donduracak cinsten.

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