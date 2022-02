Ölmeden saniyeler önce kameralara takılan insanların! Son fotoğrafları

ABD'nin New Jersey eyaletinde, ormannda gezinen 22 yaşındaki Darsh Patel isimli gencin çektiği son görüntü ise kendisine saldıran siyah ayının fotoğrafı oldu.

Patel'in cep telefonu, saldırının yaşandığı New York şehrinin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunan Apshawa Korusu'ndaki ormanlık alanda bulunmuştu. Polis ise telefonun üzerinde ısırma izleri olduğunu açıklamıştı.

30 Ocak 1948 - Mahatma Gandhi 30 Ocak 1948'de, Yeni Delhi'de bulunan Birla Bhavan (Birla Evi) bahçesinde yürüyüş yaparken vuruldu ve öldü. Suikastçi Nathuram Godse Hindu bir radikaldi ve Pakistan'a ödeme yaptırılmasında ısrar ederek Gandhi'nin Hindistan'ı zayıflattığını savunan aşırı uç görüşteki Hindu Masabha ile bağlantısı vardı. Godse ve yakınındaki Narayan Apte daha sonra çıkarıldıkları mahkemede yargılandılar ve suçlu bulundular. 15 Kasım 1949'da idam edildiler. Gandhi'nin Yeni Delhi'de bulunan anıtı Raj Ghat'ın üzerinde "Her Ram" yazar ve "Aman Tanrım" olarak tercüme edilir.

11 Mayıs 1981 - Bob Marley130'un üzerinde plağı, her biri dillere destan olmuş yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi Bob Marley kemoterapi öncesi annesi Cedella Marley-Booker ile birlikte.

18 Ağustos 1992 - Christopher McCandlessHayatı Into The Wild adıyla kitaplaştırılan ve aynı adla hayatı filme de şekilen Christopher McCandless'in bilinen son fotoğrafı.1968 doğumlu McCandless 1990 yılında evini, ailesini, arkadaşlarını ve yaşadığı toplumu terk ederek 2 yıl boyunca Amerika ve Meksika'nın kuzeyini yanında sadece bir sırt çantasıyla dolaştı. 2 yılın ardından yanında harita, pusulu gibi ekipmanlar olmadan 5 ay boyunca vahşi doğada yaşadı. Hayatını zehirli böğürtlenler yüzünden kaybeden McCandless'in günlüğüne yazdığı son not şuydu:"Mutlu bir hayat yaşadım ve bu yüzden Tanrı'ya müteşekkirim. Hoşça kalın, Tanrı hepinizi kutsasın."