Ölmeden saniyeler önce kameralara takılan insanların! Son fotoğrafları

1 / 43

ABD'nin New Jersey eyaletinde, ormannda gezinen 22 yaşındaki Darsh Patel isimli gencin çektiği son görüntü ise kendisine saldıran siyah ayının fotoğrafı oldu.

2 / 43

Uzmanlar, bölgede ayının insanlara saldırmasının çok nadir yaşandığını ifade ediyor.

3 / 43

Patel'in cep telefonu, saldırının yaşandığı New York şehrinin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunan Apshawa Korusu'ndaki ormanlık alanda bulunmuştu. Polis ise telefonun üzerinde ısırma izleri olduğunu açıklamıştı.

4 / 43

James Dean'in "Küçük P.ç" lakaplı yeni Porsche Spyder'ı ile çekilmiş son fotoğrafı.James Dean, bu otomobille bir yarışa hazırlanıyordu ve araçla sadece dokuz gün geçirebildi. Sonrasında bir trafik kazasında hayatını kaybetti."Lanetli" sıfatıyla anılan otomobilin hikâyesine bakınca siz de hak vereceksiniz.1. Kazadan sonra bir tamirhaneye çekilen arabanın motoru yerinden çıkıp düştü ve bir tamircinin iki bacağını birden kırdı.2. Arabanın motorunu satın alan bir doktor motoru yarış arabasına taktırdı. Ancak kısa bir süre sonra bir yarış esnasında öldü. Aynı yarışta James Dean'inarabasının şaftının takılı olduğu bir araba da kaza yaptı ve onun sürücüsü de hayatını kaybetti.3. Dean'in Porsche'u tamir edilip tamirhaneden çıkartıldıktan bir süre sonra tamirhane yandı.4. Daha sonra Sacramento'da sergilenen araba bulunduğu platformdan düştü ve geç bir çocuğa çarparak çocuğun kalçasının kırılmasına neden oldu.5. Oregon'da arabanın taşındığı TIR'ın römorku yerinden çıktı ve bir dükkana girdi.6. Son olarak 1959"da çelik destekler üzerinde duran araba gizemli bir şekilde 11 parçaya bölündü.

5 / 43

John Lennon kendisini öldüren Mark David Chapman adlı hayranına imza verirken.

6 / 43

Cennetin Kapısı TarikatıBir uzay gemisinin kendilerini alıp cennete götüreceğine inanan üyeler toplu intihar töreni gerçekleştirdi.

7 / 43

19. Yüzyıldan Bir Aile FotoğrafıSıradan bir aile fotoğrafı gibi durabilirdi. Tabii, öndeki genç kız çekimden bir gün önce ölmüş olmasaydı.

8 / 43

Palyaço Pogo Çocukları hedef alan seri katil John Wayne Gacy. Amerika'da Palyaço katil olarak bilinen Gacy, toplamda 32 çocuğa hem tecavüz ettiğini hem de öldürdüğünü itiraf etti. 1980 yılında zehirli iğne ile öldürülerek cezası infaz edildi.

9 / 43

Sınıf FotoğrafıSol üstteki gençler parmaklarını silah şekline getirip poz vermişler. Eric Harris ve Dylan Klebold adlı bu öğrenciler çekimden birkaç gün sonra okulu silahla basıp önlerine geleni öldürdüler.

10 / 43



11 / 43

Tyler HadleyAnnesi ve babasını öldürdü. Evi temizlemek için 3 saat uğraştı ve sonra arkadaşlarını partiye davet etti. Bu kare parti sırasında çekildi.

12 / 43

Travis AlexanderResmi çeken sevgilisi birkaç dakika sonra kendisini genç adamı öldürdü.

13 / 43

Fotoğraftaki baba ve çocuğu yanlarındaki kırmızı arabanın patlaması sonucu öldü. Saldırıyı IRA gerçekleştirmişti.

14 / 43

21 Nisan 1910Mark Twain

15 / 43

21 Ocak 1924 - Vladimir Lenin 15 Mayıs 1923 gününden sonra Lenin'in bu son fotoğrafı çekildi ve Lenin bu fotoğrafın ardından konuşma yetisini tamamen yitirdi.

16 / 43

Mart 1945 - Anne Frank Nazi işgali altindaki Amsterdam'da ailesi ile birlikte iki yıl boyunca bir ofisin tavan arasında saklanan ve bu esnada bir günlük tutan Anne Frank, 16. yaşını göremeden götürüldüğü Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybetti.Savaşın bitiminden sonra hayatta kalan babası kızının günlüklerini okudu ve onları kitap olarak yayımlattı. Günlük 60 dile çevrilmiş ve birçok ülkede en çok satanlar listesine girmiştir.Bu Anne Frank'ın son fotoğrafı.

17 / 43

30 Nisan 1945 - Adolf Hitler Savaşı kaybeden Hitler ölümünden iki gün önce, Berlin'de bomba hasarını ölçüyor.

18 / 43

30 Ocak 1948 - Mahatma Gandhi 30 Ocak 1948'de, Yeni Delhi'de bulunan Birla Bhavan (Birla Evi) bahçesinde yürüyüş yaparken vuruldu ve öldü. Suikastçi Nathuram Godse Hindu bir radikaldi ve Pakistan'a ödeme yaptırılmasında ısrar ederek Gandhi'nin Hindistan'ı zayıflattığını savunan aşırı uç görüşteki Hindu Masabha ile bağlantısı vardı. Godse ve yakınındaki Narayan Apte daha sonra çıkarıldıkları mahkemede yargılandılar ve suçlu bulundular. 15 Kasım 1949'da idam edildiler. Gandhi'nin Yeni Delhi'de bulunan anıtı Raj Ghat'ın üzerinde "Her Ram" yazar ve "Aman Tanrım" olarak tercüme edilir.

19 / 43

12 Nisan 1945 - Franklin RooseveltABD'nin en uzun süreyle görevde kalmış olan 32. başkanı Franklin Delano Roosevelt, ölümünden bir gün önce.

20 / 43

18 Nisan 1955 - Albert EinsteinAlbert Einstein, 1955 yılının Mart ayında aort anevrizması yırtılması yaşamasından bir ay önce evinin önünde.

21 / 43

5 Ağustos 1962 - Marilyn Monroe5 Ağustos 1962 tarihinde çekilen bu fotoğraf, Monroe'nun Frank Sinatra ve caz piyanisti Buddy Greco ile geçirdiği son hafta sonundan.

22 / 43

6 Haziran 1968 - Robert F. Kennedy Kennedy bu son fotoğrafında suikastın ardından hastaneye götürülüyor.

23 / 43

18 Eylül 1970 - Jimi HendrixJimi Hendrix'in kız arkadaşı tarafından çekilen bu fotoğraf, ünlü sanatçının hem son fotoğrafı hem de en sevdiği enstrümanı olan efsanevi elektronik gitarıyla çekilen en unutulmaz fotoğrafı.

24 / 43

3 Temmuz 1971 - Jim MorrisonThe Doors'un solisti Jim Morrison ve sevgilisi Pamel Courson Saint-Leud'Esserent köyünde bir şeyler içiyorlar.O gün kimsenin aklında olmayan bir şey oldu ve Jim Morrison bu fotoğraftan beş gün sonra hayata gözlerini yumdu.

25 / 43

16 Ağustos 1977 - Elvis Presley Öldüğü gün çekilen bu fotoğrafta Kral Elvis, sevgilisi Ginger Alden ile dişçideki muayenesinden çıkmışken görülüyor. Elvis bu fotoğraf çekildiği sırada sağlık problemleriyle boğuşmasına rağmen yeni bir konser turuna hazırlanıyordu ve turun ilk konseri için o akşam uçağa binecekti.

26 / 43

8 Aralık 1980 - John LennonFotoğrafta görülen adam Mark David Chapman, Lennon'ın bir hayranı olarak ondan imza alıyor ve bu imzadan birkaç saat sonra Lennon'a suikast düzenleyerek, Lennon'ı öldürüyor.

27 / 43

8 Aralık 1980 2 Ağustos 1969'da çekilen bu fotoğraf, Beatles grup üyelerinin bir arada göründüğü son fotoğraftır.

28 / 43

11 Mayıs 1981 - Bob Marley130'un üzerinde plağı, her biri dillere destan olmuş yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi Bob Marley kemoterapi öncesi annesi Cedella Marley-Booker ile birlikte.

29 / 43

16 Mayıs 1984 - Andy KaufmanAmerikalı komedyen ve performans sanatçısı Andy Kaufman 1949 doğumluydu. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı, orijinal ve uzun süre anlaşılamayan/tartışılan bir mizah türü yaratan Kaufman akciğer kanserinden dolayı ölmeden önce çekilen son fotoğrafında hayli zayıflamış görünüyor.

30 / 43

24 Kasım 1991 - Freddie MercuryFreddie Mercury, 1991 yılında AIDS'ten ölmeden önce çekilen son fotoğrafında biraz bitkin, hayli zayıflamış ama aynı Freddie.

31 / 43

4 Aralık 1993 - Frank Zappa1940 doğumlu Amerikalı efsane müzisyen Frank Zappa, prtostan kanserinden dolayı hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce.

32 / 43

18 Ağustos 1992 - Christopher McCandlessHayatı Into The Wild adıyla kitaplaştırılan ve aynı adla hayatı filme de şekilen Christopher McCandless'in bilinen son fotoğrafı.1968 doğumlu McCandless 1990 yılında evini, ailesini, arkadaşlarını ve yaşadığı toplumu terk ederek 2 yıl boyunca Amerika ve Meksika'nın kuzeyini yanında sadece bir sırt çantasıyla dolaştı. 2 yılın ardından yanında harita, pusulu gibi ekipmanlar olmadan 5 ay boyunca vahşi doğada yaşadı. Hayatını zehirli böğürtlenler yüzünden kaybeden McCandless'in günlüğüne yazdığı son not şuydu:"Mutlu bir hayat yaşadım ve bu yüzden Tanrı'ya müteşekkirim. Hoşça kalın, Tanrı hepinizi kutsasın."

33 / 43

5 Nisan 1994 - Kurt Cobain'inİntiharından önce Jesse Frohman çekilen bu fotoğrafta Cobain, Jackie-O güneş gözlükleri, leopar desenli ceketi, ojeli tırnakları ve elinde sigarası ile görülüyor. Diğer elinde de bir şişe içki var.

34 / 43

10 Aralık 2005 - Richard PryorComedy Central tarafından hazırlanan Tüm zamanların en büyük stand-up komedyenleri listesinde 1 numarada yer alan Richard Pryor 10 Aralık 2005 tarihinde, Kaliforniya'da bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

35 / 43

25 Aralık 1995- Dean MartinAmerikan eğlence dünyasının ve Hollywood'un en önemli ve popüler karakterlerinden biriydi Dean Martin. Çaba gerektirmeden sergilediği karizması ve etkileyici özgüveni yüzünden ona "Cool'luğun Kralı" lakabı takılmıştı.Müzisyen, şarkıcı, aktör, komedyen ve film yapılcısı Dean Martin 1995 yılında akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

36 / 43

Notorious B.I.G (Christopher Wallace)Notorious B.I.G yakın arkadaşı Sean "P. Diddy" Combs ile birlikte Soul Train Müzik Ödülleri'nden çıkıp Petersen Otomobil Fuarı'nı gezmeye gittiği gün fuar çıkışında bir araç içinden yapılan suikast ile öldürüldü.

37 / 43

4 Eylül 2006- Steve IrwinDiscovery Channel'in fenomen ismi, her türlü hayvanatın dostu, dünyanın en tanınan Timsah Avcısı Steve Irwin, 2006 yılında ölümünden iki gün önce deniz biyoloğu Chris Jones ile poz veriyor.Irwin bu dalışta bir Stingray'in, Türkçe tabiriyle irina'nın, iğnesi ile göğsüne saldrıması sonucu kalbinden yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.

38 / 43

13 Eylül 1996 - Tupac ShakurPac, Pac ve Makaveli adlarıyla da bilinen 1971 doğumlu ABD'li rap müzik sanatçısı, şair, senarist, aktör ve yapımcı Tupac Amaru Shakur şiddeti, ırkıçılığı ve sosyal sorunları eserlerine taşıyan idol bir sanatçıydı.2Pac, 7 Eylül 1996'da Las Vegas, Nevada'da 4 kez vuruldu. Hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra solunum ve kalp yetmezliği tanısıyla öldü.Tupac'ın vücudu yakılarak küllerinin bir kısmı annesi tarafından Los Angeles'ın üzerine serpiştirildi, bir kısmı da grubu Outlawz'un üyeleri tarafından uyuşturucuya karıştırılarak çekildi. Cinayetin zanlıları halen bulunamadı.

39 / 43

27 Aralık 2007 - Benazir ButtoPakistan'ın 11. Başbakanı seçilen 54 yaşındaki Benazir Butto, seçimden hemen sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmeden evvel.

40 / 43

22 Ocak 2008 - Heath Ledger1979 doğumlu Akademi Ödüllü Avustralyalı Heath Ledger kariyerinin zirvesindeyken ve en iyi performansını sergilediği Batman: Kara Şövalye filminin gösterime girmesini beklerken reçeteli ilaçları yanlış kullanması yüzünden hayatını kaybetti.Fotoğrafta Ledger, yine ölümünden sonra gösterime giren The Imaginarium of Doctor Parnassus filminin çekimleri sırasında görülüyor.

41 / 43

25 Haziran 2009 - Michael JacksonPop'un Kralı" olarak tanınan Afro-Amerikalı efsanevi şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı, dansçı ve pop yıldızı Michael Jackson'ın bilinen son fotoğrafı.Jackson'ın ölüm sebebinin uykusuzluk tedavisinde kullandığı çok güçlü anestezi ilacı propofol olduğu açıklanmıştır. Propofol ve sakinleştirici lorazepam ilaçlarının Jackson'ın ölümünün en önemli nedenleri olduğu kaydedilen açıklamada, Jackson'ın kanında midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlarının da bulunduğu söylenmiştir. Olayın cinayet olmasından şüphenilmekle birlikte Jackson'ın şahsi doktoruna Şubat 2010'da "kazara ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştır. Bu dava doktorun mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı.

42 / 43

5 Ekim 2011 - Steve Jobs26 Ağustos 2011 tarihinde Steve Jobs, California'daki evinin önünde bir arkadaşıyla birlikte.Arkadaşı, Steve Jobs'a arabaya gidebilmesi için yardım ediyor.