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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:24

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı! 147 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi öldü.