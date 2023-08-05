  • $26,9168
  • 29,6979
  • 1681.49
  • 7400.57

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2023 Cumartesi 10:34

New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede

New York'un Manhattan şehrinde hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.