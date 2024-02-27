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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 10:55

New York'ta Biden'a protesto

New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı.

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