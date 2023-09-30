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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 01:16

New York caddeleri göle döndü

ABD'nin New York eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağmur nedeniyle Williamsburg bölgesinde çok sayıda evi su bastı, birçok yol trafiğe kapandı.

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