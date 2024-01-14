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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 01:31

Netanyahu karşıtları yol kesti... Tel Aviv polisinden sert müdahale

İsrail polisi, Tel Aviv'de yol kesme eylemi yapan Netanyahu karşıtlarına müdahale etti.

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