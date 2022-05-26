Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Teksas'ın San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan 2 yavru Komodo ejderi yumurtadan çıktı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri yavru komodo ejderlerinin yumurtadan çıkış anlarını sosyal medyada paylaştı.
San Antonio Hayvanat Bahçesi Başkanı ve CEO'su Tim Morrow, "Yavrular gelişiyor ve onların büyümesini ve nesli tükenmekte olan komodo ejderlerinin varlığının korunmasına yardımcı olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri
Komodo ejderleri Endonezya takımadalarından gelir ve üç metreye kadar uzayabilen erkekleriyle dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinir.
Sadece birkaç yerde yaşayan tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan tür olarak listeleniyor.