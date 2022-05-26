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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:27

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

ABD'deki San Antonio Hayvanat Bahçesi yetkilileri nesli tükenmekte olan Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkış anlarını kaydedip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan videoyu milyonlarca kişi izledi.

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