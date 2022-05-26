Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

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Teksas'ın San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan 2 yavru Komodo ejderi yumurtadan çıktı.



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Hayvanat bahçesi yetkilileri yavru komodo ejderlerinin yumurtadan çıkış anlarını sosyal medyada paylaştı.



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Bu ilginç görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.



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San Antonio Hayvanat Bahçesi Başkanı ve CEO'su Tim Morrow, "Yavrular gelişiyor ve onların büyümesini ve nesli tükenmekte olan komodo ejderlerinin varlığının korunmasına yardımcı olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



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Dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri

Komodo ejderleri Endonezya takımadalarından gelir ve üç metreye kadar uzayabilen erkekleriyle dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinir.

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Sadece birkaç yerde yaşayan tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan tür olarak listeleniyor.



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İşte komodo ejderlerinin yumurtadan çıktığı o ilginç görüntüler.



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