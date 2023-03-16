Nazilerin ölüm makineleri! Yıllarca gizli deneyler yürütüldü

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U-Boat 1903 yılında yapımı tamamlanan U-boat II. Dünya Savaşı'nın en etkili silahlarındandı. Denizaltı anlamına da gelen U-Boat, Alman denizaltı filosu komutanı Karl Dontiz'in geliştirdiği kurt kapanı taktiğinde önemli rol oynadı. Bu model günümüze kadar geliştirildi ve son hali 2006 yılında U-34 Type 212A olarak güncellendi.

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Horten Ho IX Hayalet Uçak olarak da adlandırılan Horten, II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru geliştirildi. Savaşın riske girdiğini gören Naziler paçayı sıyırmak için yeni mühendislik çözümleri üretmeye başladılar. Uçak prototip uçak kanadı olarak geliştirildi ve Avcı Bombardıman Uçağı olarak tanımlandı.

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Heinkel He 111 1925'de tasarlanan Heinkel'in bombardıman uçağı olması planlanıyordu. Ernst Heinkel tarafından tasarlanan Uçak,1942'ye kadar amacına hizmet etti. Uçak özellikle Britanya savaşında büyük işlev gördü. Gövedesine koruma amaçlı tüfekler konumlandırıldı. Heinkel He 111, 1958'de emekliye ayrıldı.

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Stuka Ju 87 1936'da Junkers firması tarafından üretilen asıl adı Sturzkampfflugzeug olan Stuka Ju 87, hafif bir bombardıman uçağıydı. II. Dünya Savaşı'nda bombardıman uçağı olarak kullanıldı. Bu uçağın bir diğer özelliği de dalış sırasında kulakları sağır eden düdükleriydi. Uçak 1943 yılına kadar etkin kullanıldı ve 6 bin adet üretildi.

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Bismarck Bismarck, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından 1936 yılında kullanılmaya başlandı. O dönemler Almanya'nın Versay Antlaşması'ndan dolayı 35 bin tondan ağır gemi yapma yasağı vardı ancak Nazi Partisi iktidara geçti ve bu yasakları hiçe sayarak adını Demi Şansölyesi olan Otto von Bismarck'dan alan zırhlı gemiyi üretti. Bismarck ilk sınavını atlas okyanusuna giderken kendisine engel olan Danimarka Boğazı'ndaki kraliyet donanmasına karşı verdi. Bayrak gemi konumunda bulunan HMS Hood, Bismarck'a zarar vermeden ondan aldığı 5 atış ile soğuk suların dibini boyladı.

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88MM Mühendislerin ürettikleri en etkili toplardan biri, II. Dünya Savaşı'nda çok can yaktı. Bu top düşman hattındaki tanklara korku salıyordu. Topun en büyük özelliği ise keskinliğiydi. İkinci defa da aynı hedefi kesinlikle şaşmıyordu.

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Karl-Gerat Özellikle Sovyet İşgali sırasında Brest-Litovsk ve Sivastopol'a karşı kullanılan silah Reinmetall şirketi tarafından üretildi. Karl-Gerat ayrıca Varşova Bombardımanı ve Bulge Muharebesi'nde müttefiklere zor anlar yaşattı.

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Schwerer Gustav Gelelim Hitler'in gözbebeği na-ı diğer Dora'ya. Almanlar bu devasa silah için çok büyük hayaller kuruyordu. Özellikle bazı askerlerin Dora'ya büyük bir aşk besledikleri de söylenebilir. Gustav yaklaşık 800 mm'lik bir namluya sahipti. 1350 ton ağırlığındaydı ve700 kg'lık mermiyi 48 km uzaklıktaki hedefe rahatça gönderebiliyordu. Silah ağır olduğundan sadece demiryolu üzerinden yürütülebiliyordu. Ayrıca sadece bir kez kullanıldı.

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Messerschmitt Me 262 Kırlangıç lakaplı Messer, 1941 yılında üretilse de II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru kullanıldı. Bu kısa süre zarfında çok aktifti. Kendileri çift motorlu bir jet uçağı olup hava savaşlarında kullanılan ilk jet uçağı ünvanının da sahibidir.

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Panzerkampfwagen VI Nam-ı diğer Tiger olan ağır tank Alman mühendisler tarafından yapılmış dönemin en iyi tanklarından biriydi. Uzun ismini ise Ferdinand Porsche takmıştır. Batı cephesinde düşman tanımayan Tiger, sağlam zırhı ve etkili topuyla Sovyetler'in T-34, KV 1,2,3 gibi tanklarına karşılık üretildi. O kadar güçlüydü ki, bir rivayete göre savaşın sonlarında tek bir Tiger'a 20 adet M4 Sherman Tankı'nın saldırıldığı görülmüş. Ancak Tigerlar Nazilere güç sağlasa da zarar ettirdi. Bunun sebebi ise tankın karmaşık olmasıydı. Birçok Tiger tamir edilemiyordu bu yüzden hasar aldıklarında bulundukları yerde terk ediliyorlardı.

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MG42 Maschinengewehr yani makineli tüfek adının kısaltmasıyla piyasaya sürülen MG42 1942'de üretildi. Özellikle belirli mesafede insan vücudu parçalayan MG42'nin mermileri 7,92 mm'ydi. Savaş tarihçileri bu ölüm makinesini savaşın en iyi silahlarından biri olarak gösteriyor. Özellikle siperlerde konumlandırılan MG42'lerin başındaki Alman askerleri acımasızca birçok can aldı. Düşman askerleri ona Hitler'in Testeresi diyordu. Paslanmaz çelikten yapılmış silah bugün M60 olarak namını sürdürüyor.

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V-1 V-1 Füzesi nam-ı diğer uçan bomba, füze terimini dünyaya tanıtan silahlardan biri. Savaşın son yıllarında 30 bin adet üretildi ve bunun 10 bin adedi İngiltere'ye atıldı. Mart 1945'de atılan füzelerin neredeyse dörtte biri Londra'ya ulaşmış ve 6 bin 184 insanın ölümüne yol açtı .Belçika'ya da aynı sayılarda füze atıldı. Bu arada V-1 seyir füzelerinin atası olarak gösterilir.

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V-2 Silahların belki de en büyüğü son yapım V-2'lerdi. Balistik bir füze olan bu ölüm makinesi tüm modern füzelerin atası olarak gösterilir. Kendileri Ay'a gönderilen Saturn V'nin de atasıdır. İnşası sırasında 20 bin kişi hayatını kaybetmiş. Buna rağmen 3 bin adet V-2 ateşlendi ve müttefik ülkelerden 7 bin kişinin ölümüne sebep oldu

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Nazi UFO'su bu, boru mu? Sene 1940; daha bilim kurgu yazarları bile UFO'ların şeklini yazamamış, Alman mühendisleri uçan daire şeklinde uçak tasarlamış. Tasarlamak yetmemiş, gitmiş Amerikan ve İngiliz filolarına saldırmış.

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Sene 1944... Jet var, Savaş var, Uçak var. Günümüzdeki jetlerin fikir atası olan Hitler'in aklında, onlarca çeşit jet motoru kullanan savaş uçağı planı vardı.

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Sigara Öldürür! Sigara içmenin kansere neden olacağını ilk bulan yine Nazi bilim adamlarıydı. Hitler bunu duyunca, ülkesinde sigara bırakma kampanyaları başlattı. Ne de olsa insan hayatı kıymetliydi.

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"Herkese Savaş Uçağı" Slogan bu! Herkesin otomobil alabilmesi için Volkswagen (halkın otomobili) marka araba üretmeye başlayan Hitler, 1944 yılında Volksjäger (halkın savaş uçağı) ismi vererek savaş uçağına üretimine çevirdi.

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İsviçre çakısı gibi Piyade Tüfeği İsviçre çakısı gibi çok yönlü tasarlanmış bu tüfeklerin bazı parçaları değiştiği zaman, uzak mesafelere nokta atışı yapılabilirdi.

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Canavar gibi bağıran Dev Tanklar Psikolojik savaşı seven Hitler, önüne geleni ezip geçmek için tasarlanmış bu tanklara, yırtıcı hayvan gibi ses çıkartmasını sağlayan mekanik sistemler koydurmuş.

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Kendi kendine hesap yapabilen Nazi Bilgisayarı Hitler, kendi kendine hesap yapabilen bir çeşit bilgisayarın hayalini kurmuş. Ve Nazi bilim adamları çok hayırlı bir iş için bu makineyi icat etmişler: bombardıman stratejilerinin hesabı..

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Uzaktan Kumandalı Savaşan Tanklar Uzaktan kumandalı Tank Robotlar icat ettiler. Düşünsenize, şimdi çocukların kullandığı uzaktan kumandalı oyuncaklar o zamanlar ölüm makinesiydi.

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Füze ve Roketler Hitler'in en çok para harcadığı diğer proje ise füze ve roketlerdi. Bu projeler 1940'lar için bilim kurgu romanlarında bile olamayacak kadar uçuk ve inanılmazdı.

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Hayalet Uçak Öyle bir uçak tasarladılar ki, radara yakalanmadan ölüm kusacaklardı. Fakat seri üretimi Hitler'in intiharına yetişemedi.

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Çalınan Nazi icatları! Atom Bombası Ortaya çıkan ABD, İngiliz ve Sovyet belgelerine dayanan bir çok tarihçi, Nazi bilim adamlarının Atom bombasını, Amerikalı bilim adamlarından çok daha önce geliştirmiş olduklarını iddia etmektedirler.

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Albert Einstein, 2 Ağustos 1939 günü Başkan Roosevelt'e bir mektup yollayarak, O'nu Alman bombası konusunda uyaracak ve Uranium Bombası'nın mümkün olduğunu bildirecekti.

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Jet Uçakları 1942 yılında seri üretime hazır hale gelen Nazi Jetleri, Hitler'in istediği değişikler nedeniyle savaşa 1944 yılında katılmıştır.

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Müttefik uçaklarına inanılmaz bir üstünlük sağlayan bu jetlerin savaşa geç katılmaları, Naziler için büyük bir kayıp olmuştur.

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Nazilerin jet uçakları, savaşı kazandıramamıştır ancak savaştan sonra yapılan yeni jet uçaklara öncülük etmiştir.

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Hayalet Uçak Horten kardeşlerin yaptığı, dünya üzerindeki ilk hayalet uçak HO-229'dur.

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Üretilmesine rağmen savaşta kullanılamayan bu uçaktan esinlenen Amerika, B2 bombardıman uçağını yaptı.

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Robotik Silahlar Düşman tanklarının altına girip infilak ederek yok etme amaçlı yapılmış uzaktan kumandalı bu silahın adı Goliath'tı.

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Savaşta kullanılan bu araç yeterince küçük olmadığı için, bir süre sonra tanklar tarafından fark edilip uzaktan vurulunca etkili olmadı.

Şu an Goliath'ın gelişmiş benzerleri, tehlikeli bölgelerde saldırı ve keşif için kullanılmakta.

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Helikopter Amerika savaştan sonra bunu ele geçirip kendi helikopterlerini tasarlamaya başlamıştır.

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Savaşta kullanılmış FI-185 hayata geçirilmiş ilk modern helikopterdir.

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Osprey adı verilen uçakların atasıdır.

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Roketler Naziler yüksek bir bütçe harcayarak ses hızını aşan V2 roketlerini geliştirdi. Amaçlarıysa önce Britanya, sonra ABD topraklarını sesten hızlı V2 roketleriyle vurabilmekti.

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Savaşın sonlarında kullanılmaya başlayan bu roketler gidişatı değiştiremedi.

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ABD uzay macerası da bırakılan bu noktadan devam eden gelişmelerle mümkün oldu. Nazi döneminde bu roketi geliştiren Wernher Von Braun, savaş sonrasında ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da çalışmaya başladı.

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ME-262 İlk savaş jeti olan ME-262 o zamanda devrim niteliğindeydi. Hızlı, güçlü ve yetenekli bir pilotun elinde korkunç bir silaha dönüşüyordu.

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H sınıfı Savaş gemileri USS Lowa ve IJN Yamatonun alman versiyonu diyebiliriz. Ama savaşa yetişemedi ve yapılamadı.

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Haunebu 1930larda Almanya ormanına bir cisim düşer. Nazi bilim adamları bu cismi tersine mühendislikle tekrar yapar ve buna "Haunebu" der.

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Rosvell olayına az çok benzer bu olay. Varlığı henüz kanıtlanmadı ama çoğa kişi haunebuların norveç dağlarında,Grondlandda ve ayda olduğunu söylüyor.Ne kadar doğru siz karar verin.

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E-100 1944de hitlere tank tasarımcıları 2 yeni tank tipi sunar ve birisini seçer seçilmeyen tank ise bu fakirdir. Seri üretime geçememiş güçlü bir tanktır.

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Die Glocke Çan şeklindeki bu cisim bir hava aracıdır. Ama çan şeklinde bir cismin uçması imkansızdır.

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Bazılarına göre üstün rütbeli Nazi subayları bunu kullanarak zamanda yolculuk etmiştir. 1960da Amerika'nın bir eyaletine esrarengiz bir cisim düşer.

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Görgü tanıklarına göre çan şeklindedir daha sonra Amerikan askerleri gelip bu cismi alıp ünlü 51.Bölgeye götürür.

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Ratte Eğer bu tank yapılsaydı dünyanın en büyük tankı olarak tarihe geçecekti.1943de iptal edildi. Zaten büyük olması yenilmez olması anlamına gelmiyordu. Uçaklar için kolay bir hedef olurdu.

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Type XXI Alman uboatların son temsilcisi XXI bir elektro bottu. Savaş sonrası bile Amerikan, İngiliz ve Rus donanmaları tarafından kullanıldı.

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Günümüz denizaltıları bunu örnek aldı.

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Sturer Emil Tank avcısı olarak görev yapması gereken silah. Günümüzde 1 tane örneği vardır ve Ruslar tarafından ele geçirilmiştir.

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BF 109 TL BF 109un ömrünü azaltmak için kanatlarına jet motoru konulmuş hali. Yapılamamıştır.

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Monster Gustav silahının tanka dönüştürülmüş hali. Ratte gibi yapılamadı ve kolay hedefti.

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HO-229 Horten kardeşlerin yaptığı dünya üzerindeki ilk hayalet uçak. Üretilmesine rağmen savaşta kullanılamadı. Amerikan B2 bombardıman uçağı bu uçaktan esinlenerek yapıldı.

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Löwe Ratte gibi büyük olmamasına rağmen Almanların savaşın akışını değiştireceğini düşündüğü tank ama yapılamadı.

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AR 381 Parazit jet uçağı olan ar 381 proje olarak kalmış ve yapılamamıştı. Bu uçağı da sadece Luft 46 çizimlerinde görürüz.

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Ar-234 İlk jet bombardıman uçağı olan Ar-234 ren nehrindeki köprüleri bombalamak için kullanıldı. Az da olsa gece avcısı görevine de katıldı.

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Goliath Normandiya'da kullanılan bu araç uzaktan kumandayla kontrol edilip düşman tankının altına girdimi infilak ettiriyordu.

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İlk başta etkiliydi ama uzak menzilde tanklar Goliathı fark edince ateş açıp imha ediyordu.

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ME-264 ME-264 nam-ı değer Amerikan bombardımanı. Bu uçağın amacı New Yorku ve Washingtonu bombalamaktı ama daha sonra az zarar verir düşüncesiyle iptal edildi.

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FI-185 Helikopterin en ilkel hallerinden olan fi-185 sadece deneysel amaçlı kullanıldı.

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FI-282 Fİ-185in geliştirilmiş hali diyebiliriz. Amerika savaştan sonra bunu ele geçirip kendi helikopterlerini tasarlamaya başladı.

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Fw-61 Fazla söze gerek yok ospreyin ilkel hali diyebiliriz.

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Triabflueger Yapılsaydı vertikal iniş yapan bir jet avcısı olacaktı.

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Kantları hızlıca dönüp uçmasını sağlıyordu. Yani Jet motoru Kanat dönmesi = 1000 km hız

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HE-162 Naziler fantaziyle bilimi birleştirip büyük kısmı tahtadan oluşan bu uçağı yapmıştır.

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V-1 İlk seyir füzesi olan V-1 1945de Londra'ya yağmur gibi geliyordu. Genelde istenilen hedefe isabet etmese de Nazilerin yapmak istediği İngiliz halkın psikolojisini çökertmekti.

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JU-390 Sadece bir tane üretilmiş olan bir başka Amerikan bombardımanı olan bu uçağın amacı Naziler'in yapacağı atom bombasını New York'a atmaktı ama atom bombası projesi iptal edilince uçakta savaşa sokulmadı.

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2 Dakikada 4000 metrenin üzerine çıkan bu uçak müttefik uçakları için büyük kabustu. Ama kullandığı yakıt nedeniyle havada patlamasına da neden olabiliyordu.

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V-2 Naziler v-1 yetmez diye düşünüp bide V-2 yapmıştı. V-1den daha güçlüydü. Bu roketlere bakarak kendi roketlerini tasarlayarak Amerika uzay çağını başlattı.