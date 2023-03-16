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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 14:10

Nazilerin ölüm makineleri! Yıllarca gizli deneyler yürütüldü

İkinci dünya savaşında bir dönem rüzgar gibi eserek neredeyse tüm Avrupa'ya hakim olan Hitler'in önderliğindeki Nazi Almanya'sı bunu elbette fazla askerlerin etkisiyle başarmadı. Dünya'yı değiştirmek adında alman mühendisliğine kullanan Hitler kelimenin tam anlamıyla çılgın silahlar üretti.

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