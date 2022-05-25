  • $16,3449
  • 17,4736
  • 976.055
  • 2393.32

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:24

NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada

'Global Firepower' adlı internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkelerini belirledi. İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri ve listede Türkiye'nin sıralaması...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.