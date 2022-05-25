NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada

15. Portekiz
Toplam nüfus: 10.344.802
Mevcut insan gücü: 5.172.401
Toplam askeri personel: 155.500
Aktif personel: 3.500
Toplam hava gücü: 97
Savaş tankları: 37
Zırhlı Savaş Aracı: 725
Toplam deniz varlıkları: 107
Savunma bütçesi: 3 milyar dolar
14. Çekya
Toplam nüfus: 10,702.596
Mevcut insan gücü: 5,030.220
Toplam askeri personel: 26,000
Aktif personel: 26,000
Toplam hava gücü: 161
Savaş tankları: 36
Zırhlı Savaş Aracı: 700
Toplam deniz varlıkları: -
Savunma bütçesi: 3.2 milyar dolar
13. Romanya
Toplam nüfus: 21,230.362
Mevcut insan gücü: 4.967.760
Toplam askeri personel: 385.500
Aktif personel: 130.000
Toplam hava gücü: 633
Savaş tankları: 451
Zırhlı Savaş Aracı: 1.243
Toplam deniz varlıkları: 45
Savunma bütçesi: 5,1 milyar dolar
12. Hollanda
Toplam nüfus: 17,337.403
Mevcut insan gücü: 7,801,831
Toplam askeri personel: 45.000
Aktif personel: 35,000
Toplam hava gücü: 156
Savaş tankları: 18
Zırhlı Savaş Aracı: 2.806
Toplam deniz varlıkları: 120
Savunma bütçesi: 6 milyar dolar
11. Norveç
Toplam nüfus: 5,509.591
Mevcut insan gücü: 2,203.836
Toplam askeri personel: 63,000
Aktif personel: 23,000
Toplam hava gücü: 380
Savaş tankları: 82
Zırhlı Savaş Aracı: 777
Toplam deniz varlıkları: 62
Savunma bütçesi: 8 milyar dolar
10. Yunanistan
Toplam nüfus: 10,596.703
Mevcut insan gücü: 4,993,347
Toplam askeri personel: 360,500
Aktif personel: 140,000
Toplam hava gücü: 566
Savaş tankları: 1,254
Zırhlı Savaş Aracı: 2,550
Toplam deniz varlıkları: 115
Savunma bütçesi: 6,5 milyar dolar
9. Polonya
Toplam nüfus: 38,185.913
Mevcut insan gücü: 18,711.097
Toplam askeri personel: 152.500
Aktif personel: 120.000
Toplam hava gücü: 452
Savaş tankları: 863
Zırhlı Savaş Aracı: 4.786
Toplam deniz varlıkları: 86
Savunma bütçesi: 14 milyar dolar
8. Kanada
Toplam nüfus: 37.943.231
Mevcut insan gücü: 16,315.589
Toplam askeri personel: 94.500
Aktif personel: 70.000
Toplam hava gücü: 384
Savaş tankları: 80
Zırhlı Savaş Aracı: 1.534
Toplam deniz varlıkları: 61
Savunma bütçesi: 23 milyar dolar
7. İspanya
Toplam nüfus: 47.260.584
Mevcut insan gücü: 21.739.869
Toplam askeri personel: 215.000
Aktif personel: 120.000
Toplam hava gücü: 503
Savaş tankları: 327
Zırhlı Savaş Aracı: 5.033
Toplam deniz varlıkları: 139
Savunma bütçesi: 11 milyar dolar
6. Almanya
Toplam nüfus: 79.903.481
Mevcut insan gücü: 36.755.601
Toplam askeri personel: 199.000
Aktif personel: 184.000
Toplam hava gücü: 617
Savaş tankları: 266
Zırhlı Savaş Aracı: 9.217
Toplam deniz varlıkları: 80
Savunma bütçesi: 50 milyar dolar
5. Türkiye
Toplam nüfus: 82.482.383
Mevcut insan gücü: 42.148.498
Toplam askeri personel: 775.000
Aktif personel: 425.000
Toplam hava gücü: 1.057
Savaş tankları: 3.022
Zırhlı Savaş Aracı: 13.270
Toplam deniz varlıkları: 156
Savunma bütçesi: 9 milyar dolar
4. İtalya
Toplam nüfus: 62,390.364
Mevcut insan gücü: 28.075.664
Toplam askeri personel: 297.000
Aktif personel: 170.000
Toplam hava gücü: 862
Savaş tankları: 200
Zırhlı Savaş Aracı: 6.908
Toplam deniz varlıkları: 184
Savunma bütçesi: 29 milyar dolar
3. Birleşik Krallık
Toplam nüfus: 67.081.000
Mevcut insan gücü: 30.857.260
Toplam askeri personel: 231.000
Aktif personel: 194.000
Toplam hava gücü: 693
Savaş tankları: 227
Zırhlı Savaş Aracı: 5.015
Toplam deniz varlıkları: 75
Savunma bütçesi: 68 milyar dolar
2. Fransa
Toplam nüfus: 68.084.217
Mevcut insan gücü: 29.957.055
Toplam askeri personel: 415.000
Aktif personel: 205,000
Toplam hava gücü: 1.055
Savaş tankları: 406
Zırhlı Savaş Aracı: 6.558
Toplam deniz varlıkları: 180
Savunma bütçesi: 40 milyar dolar
1. ABD
Toplam nüfus: 334.998.398
Mevcut insan gücü: 147.399.295
Toplam askeri personel: 1.832.000
Aktif personel: 1.390.000
Toplam hava gücü: 13.247
Savaş tankları: 6.612
Zırhlı Savaş Aracı: 45.193
Toplam deniz varlıkları: 484
Savunma bütçesi: 770 milyar dolar